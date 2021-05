राजस्थान और हरियाणा के इन इलाकों में अगले दो घंटों में होगी बारिश, गर्मी से मिलेगी राहत

भारतीय मौसम विभाग ने शनिवार को अगले दो घंटों में हरियाणा, राजस्थान और इसके आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश की भविष्यवाणी की है। अगले 2 घंटों के दौरान विराटनगर, कोटपुतली, अलवर, झुंजुनू, पिलानी, राजघर, लक्ष्मणगढ़, बयाना (राजस्थान), नारनौल, तिजारा, महेंद्रगढ़ (हरियाणा) और आसपास के इलाकों में 20-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार की हवा के साथ हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश होगी। आईएमडी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है।

मौसम विभाग ने एक दूसरे ट्वीट में कहा, ''झज्जर, बावल, नूंह, रेवाड़ी, भिवाड़ी, भिवानी, सोहाना, पलवल, होडल, मानेसर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, फरुखनगर, तिजारा, (हरियाणा), बरसाना, जट्टारी, खैर, मथुरा (यूपी) और आसपास के क्षेत्रों में अगले 2 घंटों के दौरान हवा के साथ बारिश होगी।'' बारिश और हल्की हवा से लोगों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना है।

15-05-2021; 0710 IST; Thunderstorm with light to moderate intensity rain with wind speed 20-40 kmph would occur over Many places of Southwest, South, West, Northwest Delhi, Kotputly, Alwar, Bharatpur, Bayana (Rajasthan), Farukhnagar, Kosli, Matanhail,