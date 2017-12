ये हैं राहुल की सबसे बड़ी फैन, राहुल को कहती हैं हैंडसम

कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी को उनकी सबसे बड़ी फैन मिल गई हैं। ये हैं बेंगलुरू में रहने वाली दिपाली की दादी मां। दादी मां की उम्र जानकर तो आप हैरान हो जाएगें, 107 वां जन्मदिन मना रहीं दादी मां राहुल गांधी को सबसे ज्यादा हैंडसम मानती हैं और उनसे मिलना चाहती हैं।

दऱअसल बेंगलुरू में रहने वाली दीपाली सिकंद ने एक ट्वीट में यह लिखा था, मेरी दादी मां आज 107 साल की हो गई हैं, उनकी राहुल गांधी से मिलने की इच्छा है, दादी मां को राहुल गांधी बहुत ही हैंडसम लगते हैं'।

Dear Dipali, Please wish your beautiful grandmother a very happy birthday and a merry Xmas. Please also give her a big hug from me. Best, Rahul. https://t.co/lcp8NUa8Di