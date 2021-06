इजरायली दूतावास के बाहर इन 2 शख्स ने किए थे बम ब्लास्ट? NIA ने जारी किया CCTV फुटेज

इसी साल 29 जनवरी को दिल्ली स्थित इजरायली दूतावास के बाहर एक धमाका हुआ था। इस हमले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) कर रही है। इस हमले से ठीक पहले दूतावास के बाहर दो संदिग्धों को मंडराता हुआ देखा गया था। दोनों सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए थे। एनआईए ने आज सीसीटीवी का फुटेज जारी किया है।

इस वीडियो में दो युवकों को आराम से दूतावास के बाहर टहलता हुआ देखा जा सकता है। एक ने ब्लू कलर की शर्च पहनी है और दूसरे ने काले रंग की जैकेट। उनके पास एक बैग भी है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज से फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हो रही है कि बम इन दोनों ने ही रखे थे। हालांकि दोनों की चाल-ढाल काफी संदिग्ध दिख रही है।

