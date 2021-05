हिमाचल के इस गांव में कोरोना का एक भी मामला नहीं, काम आई लोगों की ये तरकीब

हिमाचल प्रदेश के मलाणा के लोग सेल्फ लॉकडाउन के मदद से गांव में शून्य कोविड-19 मामले होने का दावा कर रहे हैं। एक स्थानीय शख्स ने बताया, "हमने पर्यटकों के लिए प्रवेश बंद कर दिया है। हम उन्हें अपने गांव में नहीं आने देते हैं। यहां कोई COVID मामला नहीं है। हम सेल्फ लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं।"

पंचायत ने लिया फैसला

इस गांव की आबादी ढाई हजार है। कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर मलाणा पंचायत के प्रतिनिधियों,युवक मंडल,महिला मंडल गांव कमेटी ने मार्च माह के दूसरे सप्ताह में ही निर्णय लिया था कि अगस्त तक पर्यटकों की आवाजाही पर रोक रहेगी। मलाणा के लोग भी जरूरी काम के लिए पंचायत के बाहर जा सकते थे। बिना कार्य के लोगों को पंचायत के बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। गांव के लोगों ने पंचायत के चारों तरफ पहरा दिया जिसके चलते गांव में कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं आया।

