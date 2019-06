क्या गठबंधन सरकार को फिर सता रहा है 'ऑपरेशन लोटस' का खतरा? जानें सिद्धारमैया ने क्या कहा

कुछ समय तक शांति के बाद कर्नाटक में सरकार गिराने के लिए 'ऑपरेशन लोटस' का डर गठबंधन सरकार को फिर से सताने लगा है। कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस की सरकार की अस्थिरता को लेकर अक्सर खबरें आती रहती हैं। एक ओर जहां बीजेपी कांग्रेस-जेडीएस सरकार के पास बहुमत न होने और सरकार के गिरने का दावा करती रहती है, वहीं गठबंधन की सरकार ऐसी खबरों को नकारती रहती है। एक बार फिर से इसी मसले पर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता सिद्धारमैया ने कहा है कि कर्नाटक में सरकार को किसी तरह का खतरा नहीं है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि कर्नाटक में सरकार को कोई खतरा नहीं है, न कोई समस्या है। वे (भाजपा) ऐसी कोशिश कर रहे हैं लेकिन वे सफल नहीं होंगे। यह जानकारी समाचार एजेंसी एएनआई ने दी है।

वहीं, मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी ने मंगलवार को भाजपा पर उनकी पार्टी के एक विधायक को घूस देने की कोशिश का आरोप लगाया। मंगलवार को रामनगर में एक गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि सरकार गिराने के लिए निरंतर प्रयास हो रहा है और कौन इसके पीछे है, वह उसे जानते हैं।

Former Karnataka Chief Minister Siddaramaiah: There is absolutely no threat to the Government in Karnataka, there is no problem. They(BJP) are trying desperately but they will not succeed. pic.twitter.com/zm69dE4If7