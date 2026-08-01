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साड़ी का 25 बंडल चोरी होने के मामले में मुकदमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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कोखराज थाना क्षेत्र के उचालूपुर गांव के मो. शोएब का कंटेनर 2 अगस्त 2025 को राजकोट से पश्चिम बंगाल जा रहा था। 5 अगस्त को ड्राइवर नाश्ता करने के बाद वापस आया तो देखा कि कंटेनर का दरवाजा खुला था और 26 साड़ी के बंडल गायब थे। पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, शोएब ने कोर्ट का सहारा लिया।

साड़ी का 25 बंडल चोरी होने के मामले में मुकदमा

कोखराज थाना क्षेत्र के उचालूपुर गांव निवासी मो. शोएब मौजूदा समय अहमदाबाद में रहते हैं। उन्होंने बताया कि उनका कंटेनर दो अगस्त 2025 को राजकोट गुजरात से साड़ियों का बंडल लादकर पश्चिम बंगाल जा रहा था। पांच अगस्त की सुबह सैनी इलाके में अथसराय के समीप ड्राइवर एक ढाबे पर कंटेनर खड़ा करके नाश्ता करने लगा। वह लौटकर आया तो देखा कि कंटेनर का पीछे का दरवाजा खुला था और साड़ियों के 26 बंडल गायब थे। खोजबीन करने पर एक बंडल मिल गया लेकिन, बाकी के 25 बंडल नहीं मिले। घटना की शिकायत पर भी तब पुलिस ने कार्रवाई नहीं की।

परेशान पीड़ित ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सैनी थाना प्रभारी टीएन पांडेय का कहना है कि अदालत के आदेश पर मुकदमा कायम कराकर जांच शुरू करा दी गई है।

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