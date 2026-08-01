साड़ी का 25 बंडल चोरी होने के मामले में मुकदमा
कोखराज थाना क्षेत्र के उचालूपुर गांव के मो. शोएब का कंटेनर 2 अगस्त 2025 को राजकोट से पश्चिम बंगाल जा रहा था। 5 अगस्त को ड्राइवर नाश्ता करने के बाद वापस आया तो देखा कि कंटेनर का दरवाजा खुला था और 26 साड़ी के बंडल गायब थे। पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, शोएब ने कोर्ट का सहारा लिया।
कोखराज थाना क्षेत्र के उचालूपुर गांव निवासी मो. शोएब मौजूदा समय अहमदाबाद में रहते हैं। उन्होंने बताया कि उनका कंटेनर दो अगस्त 2025 को राजकोट गुजरात से साड़ियों का बंडल लादकर पश्चिम बंगाल जा रहा था। पांच अगस्त की सुबह सैनी इलाके में अथसराय के समीप ड्राइवर एक ढाबे पर कंटेनर खड़ा करके नाश्ता करने लगा। वह लौटकर आया तो देखा कि कंटेनर का पीछे का दरवाजा खुला था और साड़ियों के 26 बंडल गायब थे। खोजबीन करने पर एक बंडल मिल गया लेकिन, बाकी के 25 बंडल नहीं मिले। घटना की शिकायत पर भी तब पुलिस ने कार्रवाई नहीं की।
परेशान पीड़ित ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सैनी थाना प्रभारी टीएन पांडेय का कहना है कि अदालत के आदेश पर मुकदमा कायम कराकर जांच शुरू करा दी गई है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें