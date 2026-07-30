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रेणु रंगमंच ने नाट्य परिचर्चा का किया आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। रेणु रंगमंच संस्थान के कार्यालय में उपाध्यक्ष निहारिका नेहा की अध्यक्षता में एक

रेणु रंगमंच ने नाट्य परिचर्चा का किया आयोजन

पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। रेणु रंगमंच संस्थान के कार्यालय में उपाध्यक्ष निहारिका नेहा की अध्यक्षता में एक विशेष नाट्य परिचर्चा का आयोजन किया गया। परिचर्चा का मुख्य उद्देश्य वर्तमान दौर में कला, नाटक और लोक संस्कृति के बढ़ावा देने पर गंभीर विचार-विमर्श करना तथा इसे सहेजने के उपायों पर प्रकाश डालना था। परिचर्चा को संबोधित करते हुए रंगकर्मी तुषार ने कहा कि आज के दौर में विलुप्त हो रही सांस्कृतिक धरोहरों को बचाने के लिए नाट्य क्षेत्र को मजबूती देना और नए कलाकारों को रंगमंच से जोड़ना बेहद जरूरी है। रंगकर्मी मनीष कुमार ने कहा कि रंगमंच केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना जगाने का एक सशक्त माध्यम है।

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कला प्रेमी नीलू कुमारी ने कहा कि आज का समाज अपनी मूल सांस्कृतिक जड़ों को छोड़कर पश्चिमी संस्कृति का अंधानुकरण कर रहा है। ऐसे समय में हर व्यक्ति को चाहे वह नाटक हो, नृत्य हो या संगीत-कला के किसी न किसी रूप से अवश्य जुड़ना चाहिए। रंगकर्मी अदिति कुमारी ने कहा कि आज की पीढ़ी सोशल मीडिया और रील्स के सीमित दायरे में सिमट कर रह गई है। इस स्थिति में हम सभी को कदम से कदम मिलाकर नाट्य कला को मजबूती प्रदान करनी होगी। शिक्षक एवं रंगकर्मी अवधेश कुमार ने सुझाव दिया कि नाटक का दायरा केवल नाट्य संस्थाओं तक सीमित न रहकर स्कूलों और कॉलेजों तक विस्तारित होना चाहिए। वहीं, रंगकर्मी अखिलेश कुमार ने कहा कि साहित्य और संस्कृति को आधार बनाकर रंगकर्म को आगे बढ़ाना हम सबका ध्येय होना चाहिए।

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