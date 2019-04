नक्सली हमला: PM मोदी ने कहा, दंतेवाड़ा में शहीद हुए लोगों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि हमले में मारे गये लोगों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। पुलिस ने बताया कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में नक्सलियों के हमले में भाजपा विधायक भीमा मंडावी और चार सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गयी। मोदी ने ट्वीट किया, ''छत्तीसगढ़ में माओवादी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। शहीद हुए जवानों के प्रति मेरी श्रद्धांजलि। इन शहीदों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा।"

Strongly condemn the Maoist attack in Chhattisgarh. My tributes to the security personnel who were martyred. The sacrifices of these martyrs will not go in vain.