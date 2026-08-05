एयरफोर्स अफसर नाना ने की परवरिश, नाती बना प्रिंस का मददगार
एक रिटायर्ड वायुसेना अधिकारी के घर में पले-बढ़े सैफ अब्बास नकवी, उर्फ सैफी, ने संगठित अपराध की दुनिया में कदम रखा। माता-पिता के तलाक के बाद अपने नाना के साथ वासेपुर में रहने वाले सैफी ने प्रिंस खान के साथ अपराधों में अपनी तकनीकी विशेषज्ञता दिखाई। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की तैयारी में 32 मामलों में चार्जशीट दायर करने की सूचना दी।
देश की सुरक्षा करनेवाले वायुसेना के एक रिटायर्ड अफसर के घर में जिस बच्चे की परवरिश लाड़-प्यार से हुई, वह बड़ा होकर संगठित अपराधियों के गिरोह का मददगार बन जाएगा, ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। वासेपुर के कुख्यात प्रिंस खान के सबसे भरोसमंद रहे सैफ अब्बास नकवी उर्फ सैफी की यही कहानी पुलिस फाइल में दर्ज है। पूछताछ में सैफी ने पुलिस को अपने जीवन के कई अनछुए पहलुओं को साझा किया है। उसने बताया कि मां-बाप के तलाक के बाद महज दो साल में उसके नाना सैयद अफताब हुसैन जैदी उसे यूपी फैजाबाद भदरसा स्थित उसके पिता के घर से वासेपुर ले आए थे। माता-पिता के अलगाव के कारण वह नाना घर वासेपुर में ही पला-बढ़ा। स्थानीय केंद्रीय बोर्ड की दो अलग-अलग स्कूलों से उसने 10वीं और 12वीं की पढ़ाई की। सैफी ने पुलिस को बताया कि इंटर के बाद मामा ने बोला था कि यदि गल्फ कंट्री में काम करना है तो सेफ्टी का कोर्स करना होगा। आईटीआई की पढ़ाई बीच में छोड़ कर सैफी जमशेदपुर चला गया और 2013 में सेफ्टी का छह महीने का कोर्स किया। 2016 में पासपोर्ट बनाया। 2017 में कोलकाता से सेफ्टी निबोस का कोर्स किया। इसी बीच दानिश मल्लिक उर्फ डिम्पी और शाहिद के साथ दोस्ती हुई और वह प्रिंस खान के करीब आ गया। अच्छी तालिम के कारण वह प्रोफेशनल टेक्नोक्रेट था, लिहाजा प्रिंस के आतंक फैलाने में उसने अहम भूमिका निभाई।
साढ़ू को कोलकाता से बुला करानी चाही हत्या
प्रिंस खान ने सैफी की तकनीकी विशेषज्ञता का भरपूर इस्तेमाल किया। कभी सैफी प्रिंस का सबसे भरोसेमंद मोहरा था, लेकिन इसी साल मार्च में जब प्रिंस ने साथ में पाकिस्तान जाने की बात कही तो सैफी ने मना कर दिया। इसके बाद प्रिंस ने कोलकाता से अपने साढ़ू (मौसी के दामाद) आदिल को दुबई बुलाया। सारी रंगदारी की कमान प्रिंस ने आदिल को सौंप दी। आदिल को सैफी की हत्या की सुपारी दी गई। सैफी की हत्या की बात से आदिल भी मुकर गया तो प्रिंस की पत्नी सगुफ्ता ने आदिल का पासपोर्ट रख लिया था। इधर, धनबाद पुलिस लगातार सैफी के परिवार की मदद से उस पर समर्पण का दबाव डाल रही थी। अंत में पुलिस की कोशिश सफल रही और वह 19 अप्रैल को यूएई के अजमान से भारत आ गया। उसी दिन पुलिस ने कोलकाता एयरपोर्ट से उसे दबोचा था।
सैफी के खिलाफ और 32 मामलों में चार्जशीट की तैयारी
सैफी के खिलाफ अभी तक बैंक मोड़ पुलिस दो मामलों में न्यायालय में चार्जशीट सौंप चुकी है। वर्ष 2023 और 2022 से जुड़े दोनों मामलों में उसने अपना जुर्म कबूला था। एक अगस्त 2023 को दर्ज मामले में arrested गुड्डू अंसारी, अरमान आलम और अफरीदी सिद्दीकी के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर सैफी सहित प्रिंस व उसके सभी भाइयों को आरोपी बनाया गया था। इसके अलावा अभी अन्य 32 मामलों में सैफी के खिलाफ में चार्जशीट सौंपने की तैयारी है। उसके खिलाफ सबसे अधिक 14 मामले बैंक मोड़, धनबाद में दो, धनसार में तीन सहित बरवाअड्डा, राजगंज व जरीडीह आदि थानों में लंबित हैं।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंRavikant Jha
शॉर्ट बायो : रविकांत झा पिछले 24 वर्षों से पत्रकारिता फील्ड में हूं। फिलहाल ‘हिन्दुस्तान’ धनबाद में चीफ रिपोर्टर की भूमिका में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा हूं।
परिचय एवं अनुभव
रविकांत झा झारखंड के मीडिया जगत के एक जानेमाने नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 24 वर्षों से अधिक समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के लिए क्राइम और रेलवे बिट पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अखबार के साथ-साथ डिजिटल मीडिया के लिए भी रविकांत रोचक व पठनीय कंटेंट देते रहते हैं। इनकी झारखंड की पत्रकारिता में गहरी पैठ है।
करियर का सफर
रविकांत झा ने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2002 में दैनिक जागरण धनबाद से की थी। रविकांत वर्ष 2010 तक दैनिक जागरण धनबाद के साथ रहे। जागरण में वे शिक्षा, लाइफ स्टाइल एंड एंटरटेनमेंट के साथ रेलवे और धर्म-अध्यात्म व समाज जैसों विषयों को कवर करते थे। यह वह दौर था जब कागजों और पैक्स से पत्रकारिता कंप्यूटर और ई-मेल पर शिफ्ट हो रहा था। वर्ष 2010 में उन्होंने ‘हिन्दुस्तान’ धनबाद का दामन थामा। वर्ष 2010 में मीडिया जगत में न्यू मीडिया का अंकुरण हो चुका था। हिन्दुस्तान में रहते उन्होंने क्राइम और रेलवे जैसी बिट पर अपनी गहरी पहचान बनाई। न्यू मीडिया के साथ तालमेल बैठाते हुए वे प्रिंट के साथ-साथ ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के लिए भी बेहतर सामग्री दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
B.COM (एकाउंट्स) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। कंप्यूटर में भी डिग्री कोर्स किया है। पत्रकारिता में रहते कई कानूनी कार्यशाला में शामिल हो चुके हैं। पत्रकारिता की अचार संहिता की बारीकी समझ है। हिन्दुस्तान की ओर से आयोजित मोबाइल जर्नलिज्म (MoJo) की कार्यशाला में भी हिस्सा ले चुके हैं। धनबाद के साथ-साथ झारखंड के अपराध और अपराधियों के क्रोनोलॉजी से वे वाकिफ हैं।
विशेषज्ञता
क्राइम (सामान्य अपराध के साथ-साथ सीबीआई, ईडी, सीआईडी, रेल क्राइम व नक्सल गतिविधि)
रेलवे (रेलवे में ईस्टर्न जोन की हर छोटी-बड़ी गतिविधि)
पैनल डिस्कशन का पेशेवर तरीके से संचालन