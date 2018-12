Reaction on Assembly Election Results 2018 :विधानसभा चुनाव के नतीजे मोदी सरकार के खिलाफ जनादेश नहीं: केन्द्रीय मंत्री

पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव (Assembly elections in five states)के रुझान भाजपा के खिलाफ दिखाई देने के बीच केन्द्रीय मंत्री श्रीपद नाइक(Union Minister Shripad Naik) ने कहा कि ये नतीजे ''स्थानीय मुद्दों पर आधारित है और यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार के कामकाज पर जनादेश नहीं(The result of the assembly elections is not mandate against the Modi government) है।

नाइक ने साथ ही आत्मविश्लेषण करने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने जनता के फैसले को स्वीकार कर लिया है।

रुझानों के अनुसार कांग्रेस छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ भाजपा से काफी आगे चल रही है और राजस्थान में भी बढ़त बनाए हुए हैं। मध्य प्रदेश में दोनों के बीच कांटे की टक्कर है जबकि मिजोरम में कांग्रेस 'मिजो नेशनल फ्रंट के सामने हारती नजर आ रही है।

नाइक ने 'पीटीआई-भाषा से फोन पर कहा, ''यह नरेन्द्र मोदी नीत सरकार के खिलाफ जनादेश नहीं है बल्कि स्थानीय मुद्दों के कारण ऐसे नतीजे सामने आए हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि जिन राज्यों में कोई भी सरकार तीन या चार कार्यकाल कर लेती है, वहां सत्ता विरोधी लहर के चलते जीत मुश्किल होती है।

आयुष मंत्री ने कहा, ''लेकिन कुछ चीजें हैं जिनका आत्मविश्लेषण किए जाने की आवश्यकता है। लोकतंत्र में हमें जनता के आदेश को स्वीकार करना होगा। भाजपा ने नतीजे स्वीकार कर लिए हैं।