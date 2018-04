बिहारः सीवान में एक परिवार ने इराक से लाए अवशेष लेने से किया इनकार, रखी ये मांग

युद्धप्रभावित इराक से लाये गए छह में से पांच बिहारियों के शवों के अवशेषों को लेकर केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी के सिंह विशेष विमान से सोमवार देर शाम पटना हवाईअड्डा पहुंचे। पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुष्प-चक्र अर्पित करके मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। इनमें से पांच लोग बिहार के सीवान जिले के रहनेवाले थे। सीवान के ही रहनेवाले सुनील कुमार, जब उनका शव वापस आया तो परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया। परिवार वालों की मांग है कि पंजाब सरकार की तर्ज पर उन्हें भी सही मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए

वहीं इराक में मारे गए विद्याभूषण के शव का अवशेष आज सुबह उनके पैतृक स्थान सीवान लाया गया। जहां पूरे घर में मातम पसरा था।

Mortal remains of Bidyabhushan Tiwari who was killed in Iraq's Mosul brought at his home in Siwan's Sasaraon #Bihar pic.twitter.com/mrOvuqh6Oy