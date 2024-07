Hindi News देश दिल्ली से अमेरिका जा रहे विमान की रूस में हो गई लैंडिंग, Air India ने क्या वजह बताई

एयर इंडिया ने कहा कि वह यात्रियों की देखभाल सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही है। खबर है कि विमान में 225 यात्री मौजूद थे। इसके अलावा 19 फ्लाइट क्रू भी थी।

Nisarg Dixit Fri, 19 Jul 2024 07:43 AM लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली