जेन-जी के लिए बुजुर्गों का मार्गदर्शन जरूरी

जेन जी के पास ऊर्जा, नए विचार और कुछ करने की तमन्ना है, लेकिन बुजुर्ग पीढ़ी के अनुभव की आवश्यकता है। उपन्यासकार प्रो. विकास शर्मा ने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में कहा कि भाषा की गरिमा महत्वपूर्ण है और माता-पिता को बच्चों की गलतियों पर समय पर ध्यान देना चाहिए।

वाराणसी, मुख्य संवाददाता। आने वाला कल जेन जी का है। उनके पास ऊर्जा है, नये विचार हैं, कुछ करने की तमन्ना है लेकिन इन सब लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बुजुर्ग पीढ़ी का मार्गदर्शन और अनुभव प्राप्त करना आवश्यक है। ये बातें उपन्यासकार प्रो.विकास शर्मा ने कहीं।

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में व्याख्यान जेन जी की जीवनशैली पर आधारित अपने नवीनतम उपन्यास 'आल हर फायर्स' के कारण चर्चा में रहे प्रसिद्ध उपन्यासकार प्रो.विकास सोमवार को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के अंग्रेजी विभाग में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के बीच व्याख्यान दे रहे थे। प्रो.विकास ने कहा कि जेन-जी ने सही मुद्दे पर सरकार का ध्यान खींचा है लेकिन विरोध करते समय भाषा की गरिमा में संयम एवं विनम्रता भी आवश्यक है।

भाषा की गरिमा और माता-पिता की भूमिका उन्होंने कहा कि पिछले दिनों भारत के प्रधानमंत्री एवं उनकी दिवंगत माता के लिए कतिपय आंदोलनकारियों द्वारा जिस आपत्तिजनक भाषा का उप्रयोग हुआ वह किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रो.विकास ने कहा कि माता-पिता को अपने बच्चों को प्यार तो करना चाहिए पर समय-समय पर फटकार लगाना भी आवश्यक है। यदि सही समय पर बच्चों को उनकी गलतियों के लिए फटकार नहीं लगाई गई तो यह उनके भविष्य के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है।

बुजुर्गों का मार्गदर्शन एक छोटी सी चूक पूरे भविष्य पर प्रश्नचिह्न लगा सकती है। ऐसे कई कारण हैं जिनके चलते सब कुछ सिर्फ जेन-जी के भरोसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। बड़े-बुजुर्गों द्वारा उनकी मॉनीटरिंग उतनी ही आवश्यक है जितना आवश्यक जेन-जी को अपनी अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्रता देना है। इस अवसर पर अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ.नीरज धनकड़, प्रो.निशा सिंह, डॉ.रीना चटर्जी, डॉ.आरती विश्वकर्मा, डॉ.किरन सिंह, डॉ.आराधना सिंह भृगुवंशी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। धन्यवाद ज्ञापन शोधार्थी सत्या दीक्षित ने किया।