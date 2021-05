'वैक्सीन का पहला डोज मिल गया दूसरे की किल्लत, रोज कहते हैं कल आना'

भारत इस समय बुरी तरह से कोरोना वायरस की दूसरी लहर की चपेट में हैं। दैनिक मामले और मौतें डराने लगे हैं।। हालांकि पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के नए मामलों में कमी देखने को मिल रही है। अब टीकाकरण का काम जोर पर है लेकिन उसमें भी लोगों को किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। कहीं वैक्सीन के लिए स्लॉट नहीं मिल रहा तो कहीं वैक्सीन ही खत्म है। ऐसा ही कुछ बेंगलुरू में हो रहा है। दरअसल यहां कोवैक्सीन की पहली डोज ले चुके लोगों को दूसरी डोज ही नहीं मिल रही। केंद्रों पर कहा जा रहा है कि वैक्सीन खत्म हो गई है।

केंद्र पहुंचे एक शख्स ने बताया- मैं आज अपनी मां को कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज दिलाने आया था, बल्कि मैं कल भी आया था। लेकिन यहां कहा गया कि कोवैक्सीन खत्म हो गई है। आज फिर कहा जा रहा है कि कल आना।

Locals in Bengaluru say they're facing difficulties in getting 2nd dose of Covaxin



I’ve come to get my mother's 2nd dose of Covaxin today, even I had come yesterday, they told me Covaxin is not available & today they're telling it came later on yesterday & got over, says a local pic.twitter.com/DbT0RPYCRg