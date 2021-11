देशभर में दीपावली की धूम, राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने देसवासियों को दी शुभकामनाएं

दीपावली के पावन पर्व की आपको एवं आपके पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। यह पर्व आप सभी के जीवन में उल्लास, उन्नति, सुख एवं समृद्धि में अभिवृद्धि करे, यही ईश्वर से कामना है।



Greetings to you and your entire family on the auspicious occasion of Deepavali. #HappyDeepavali