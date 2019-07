सूखी नदी मे बनाया जा रहा था पुल, अचानक आया तेज पानी, फिर क्या हुआ देखें वीडियो

मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला। यहां पर एक सूखी नदी पर पुल बनाने का काम चल रहा था, इस बीच अचानक नदी में पानी आ गया। जिसके बाद कर्मचारी पानी की तेज धार में फंस गए।

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, इस नदी पर 7 मजदूर पुल बनाने के काम में लगे थे। तभी अचानक नदी में पानी की तेज बहाव आ गया और इस धार में सभी मजदूर फंस गए।

#WATCH Madhya Pradesh: Seven labourers who were working on construction of a bridge over a dried up river in Burhanpur were stuck, after water suddenly started flowing in the river following a long spell of rain in the area. All labourers were rescued safely. pic.twitter.com/LNS03Uxlxw