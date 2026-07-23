थारू जनजाति के सात परिवारों ने की हिन्दू धर्म में वापसी
खटीमा क्षेत्र में ईसाई धर्म अपनाने वाले थारू जनजाति के 161 लोगों ने हिन्दू धर्म में वापसी की है। नदन्ना गांव में सात परिवारों ने गुरुवार को पुनः हिन्दू धर्म ग्रहण किया। ग्राम प्रधान माया जोशी की उपस्थिति में धार्मिक अनुष्ठान और शुद्धिकरण की प्रक्रिया संपन्न हुई। वर्ष भर में कई परिवार हिन्दू धर्म में लौट चुके हैं।
खटीमा, संवाददाता। खटीमा क्षेत्र में ईसाई धर्म अपनाने वाले थारू जनजाति के लोगों की हिन्दू धर्म में वापसी का सिलसिला जारी है। गुरुवार को नदन्ना गांव के सात परिवारों ने पुनः हिन्दू धर्म अपना लिया। इसके साथ ही खटीमा क्षेत्र के कुटरी, नौगंवानाथ और नदन्ना गांवों में अब तक थारू समाज के 161 लोग घर वापसी कर चुके हैं। ग्राम पंचायत नदन्ना में ग्राम प्रधान माया जोशी की मौजूदगी में गांव के शिव मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किया गया। पंडित हरीश चंद्र जोशी ने हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार शुद्धिकरण की प्रक्रिया संपन्न कराई। इसके बाद सात लोगों ने अपने परिवारों के साथ पूजा-अर्चना कर पुनः हिन्दू धर्म ग्रहण किया।
परिवारों ने कहा कि उन्होंने पहले धर्म परिवर्तन कर ईसाई धर्म अपनाया था, जिसे अब वे अपनी भूल मानते हैं और भविष्य में हिन्दू धर्म का पालन करेंगे। कार्यक्रम में पूर्व प्रधान राम किशोर राना, पूर्व जिला पंचायत सदस्य राम सिंह जेठी, उप प्रधान अनमोल सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। वहीं इससे पहले कुटरी और नौगंवानाथ गांवों में थारू समाज के 154 लोग हिन्दू धर्म में वापसी कर चुके हैं।
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