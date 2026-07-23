Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

थारू जनजाति के सात परिवारों ने की हिन्दू धर्म में वापसी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
Follow us on Google News
share

खटीमा क्षेत्र में ईसाई धर्म अपनाने वाले थारू जनजाति के 161 लोगों ने हिन्दू धर्म में वापसी की है। नदन्ना गांव में सात परिवारों ने गुरुवार को पुनः हिन्दू धर्म ग्रहण किया। ग्राम प्रधान माया जोशी की उपस्थिति में धार्मिक अनुष्ठान और शुद्धिकरण की प्रक्रिया संपन्न हुई। वर्ष भर में कई परिवार हिन्दू धर्म में लौट चुके हैं।

थारू जनजाति के सात परिवारों ने की हिन्दू धर्म में वापसी

खटीमा, संवाददाता। खटीमा क्षेत्र में ईसाई धर्म अपनाने वाले थारू जनजाति के लोगों की हिन्दू धर्म में वापसी का सिलसिला जारी है। गुरुवार को नदन्ना गांव के सात परिवारों ने पुनः हिन्दू धर्म अपना लिया। इसके साथ ही खटीमा क्षेत्र के कुटरी, नौगंवानाथ और नदन्ना गांवों में अब तक थारू समाज के 161 लोग घर वापसी कर चुके हैं। ग्राम पंचायत नदन्ना में ग्राम प्रधान माया जोशी की मौजूदगी में गांव के शिव मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किया गया। पंडित हरीश चंद्र जोशी ने हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार शुद्धिकरण की प्रक्रिया संपन्न कराई। इसके बाद सात लोगों ने अपने परिवारों के साथ पूजा-अर्चना कर पुनः हिन्दू धर्म ग्रहण किया।

परिवारों ने कहा कि उन्होंने पहले धर्म परिवर्तन कर ईसाई धर्म अपनाया था, जिसे अब वे अपनी भूल मानते हैं और भविष्य में हिन्दू धर्म का पालन करेंगे। कार्यक्रम में पूर्व प्रधान राम किशोर राना, पूर्व जिला पंचायत सदस्य राम सिंह जेठी, उप प्रधान अनमोल सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। वहीं इससे पहले कुटरी और नौगंवानाथ गांवों में थारू समाज के 154 लोग हिन्दू धर्म में वापसी कर चुके हैं।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Khatima Rudrapur News Rudrapur Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।