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थारू समाज की समस्याओं को लेकर संघर्ष तेज करने का ऐलान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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महाराणा प्रताप जनजातीय सेवा संस्थान की महिला इकाई की बैठक बेतहनिया में हुई। बैठक में थारू समाज की समस्याओं और अधिकारों पर चर्चा की गई। महिलाओं ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजने का निर्णय लिया। जिलाध्यक्ष लक्ष्मी देवी ने वन अधिकार, आवास और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी पर चिंता व्यक्त की।

थारू समाज की समस्याओं को लेकर संघर्ष तेज करने का ऐलान

गैसड़ी, संवाददाता। महाराणा प्रताप जनजातीय सेवा संस्थान की महिला इकाई की बैठक ग्राम बेतहनिया में जिलाध्यक्ष लक्ष्मी देवी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में थारू समाज की विभिन्न समस्याओं, कथित उत्पीड़न और अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। जिसमें सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर शीघ्र समाधान की मांग करने का निर्णय लिया गया। कार्यक्रम के दौरा थारू समाज की महिलाओं समाज की रक्षा को लेकर संकल्प लिया। जिलाध्यक्ष लक्ष्मी देवी ने कहा कि आजादी के 75 वर्ष बाद भी जंगल समिति वाले गांवों में रहने वाले थारू समुदाय को वन अधिकार, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है।

उन्होंने सरकार से इन समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की। संस्थान के अध्यक्ष मदन लाल ने कहा कि थारू समाज के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सीमावर्ती गांवों में कुछ बाहरी और अराजक तत्व भोले-भाले परिवारों को डराकर उनकी जमीन और संसाधनों पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संगठन समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेगा और आवश्यकता पड़ने पर धरना-प्रदर्शन भी किया जाएगा। बैठक में बड़ी संख्या में थारू समाज की महिलाओं ने भाग लेकर समाज के हित में एकजुट होकर आवाज बुलंद करने का संकल्प लिया। इस दौरान संस्थान के पदाधिकारी, समाजसेवी प्रकाश त्रिपाठी, राम कुमार पाठक, लाल बहादुर सहित भारी संख्या में थारू समाज के लोग मौजूद रहे।

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