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मानहानि मामले में ठाकरे और शिंदे को पेश होने का निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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महाराष्ट्र के ठाणे जिले की मजिस्ट्रेट अदालत ने उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे को 17 साल पुराने मानहानि मामले में पेश होने का आदेश दिया है। यह केस दिवंगत राकांपा नेता वसंत डावखरे द्वारा दायर किया गया था। ठाकरे को 5 अगस्त और शिंदे को 6 अगस्त को अदालत में पेश होना है।

मानहानि मामले में ठाकरे और शिंदे को पेश होने का निर्देश

ठाणे, एजेंसी। महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने 17 साल पुराने मानहानि मामले में शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पेश होने का निर्देश दिया है। यह मामला दिवंगत राकांपा नेता वसंत डावखरे की ओर से दर्ज कराया गया था। अदालत के एक अधिकारी ने बताया कि ठाकरे को अपना बयान दर्ज कराने के लिए पांच अगस्त को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है, जबकि शिंदे को छह अगस्त को बुलाया गया है।

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