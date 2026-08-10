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चिकित्सकों से मारपीट के आरोपी पार्षद जेल से रिहा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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महाराष्ट्र के ठाणे के पार्षद रमेश म्हात्रे को चिकित्सकों से मारपीट के मामले में जमानत मिल गई है। उन्हें कल्याण स्थित आधारवाडी जेल से रिहा किया गया और उनकी जमानत की शर्तों के अनुसार उन्होंने गोवा जाने का निर्णय लिया है। मामले की सुनवाई जारी है, जिसमें वह अदालत पर भरोसा जताते हैं।

चिकित्सकों से मारपीट के आरोपी पार्षद जेल से रिहा

ठाणे, एजेंसी। महाराष्ट्र के ठाणे के एक अस्पताल में चिकित्सकों से मारपीट के आरोपी शिवसेना पार्षद रमेश म्हात्रे को जेल से रिहा कर दिया गया। इस बीच वह जमानत की शर्त के तहत महाराष्ट्र से बाहर रहने के लिए पड़ोसी राज्य गोवा चले गए हैं। म्हात्रे शनिवार को कल्याण क्षेत्र स्थित आधारवाडी जेल से बाहर आए। इससे पहले बंबई उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत देते हुए निचली अदालत को मामले की सुनवाई समय सीमा में पूरी करने का निर्देश दिया था। म्हात्रे ने पत्रकारों से कहा कि वह मामले में सह-आरोपी तीन समर्थकों के साथ गोवा के अंजुना में रहेंगे। उन्होंने कहा कि मामला अदालत में विचाराधीन है।

अदालत पर पूरा भरोसा है। न्यायपालिका जो भी फैसला सुनाएगी, मैं उसे स्वीकार करूंगा।

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