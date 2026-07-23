किशनगंज : 'पाइनएप्पल सिटी ऑफ बिहार' बनने की दिशा में बढ़ा ठाकुरगंज
ठाकुरगंज, बिहार का एक प्रमुख अनानास उत्पादक क्षेत्र, अब 'पाइनएप्पल हब' बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार किसानों के हित में प्रसंस्करण और ब्रांडिंग को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रही है। हालांकि, इसे आधिकारिक रूप से 'पाइनएप्पल सिटी ऑफ बिहार' घोषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
किशनगंज : 'पाइनएप्पल सिटी ऑफ बिहार' बनने की दिशा में बढ़ा ठाकुरगं ठाकुरगंज से राजीव कुमार सिन्हा की रिपोर्ट
ठाकुरगंज, निज संवाददाता।
ठाकुरगंज का विकास
अनानास उत्पादन के लिए पूरे बिहार में अपनी अलग पहचान रखने वाला ठाकुरगंज अब 'पाइनएप्पल हब' के रूप में विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ता नजर आ रहा है। बिहार विधानसभा में विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल द्वारा उठाए गए तारांकित प्रश्न के जवाब में राज्य सरकार ने स्वीकार किया है कि ठाकुरगंज प्रखंड राज्य के प्रमुख अनानास उत्पादक क्षेत्रों में शामिल है तथा किसानों के हित में प्रसंस्करण, कोल्ड स्टोरेज और ब्रांडिंग को बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं।
किसानों की समस्याएं
विधानसभा में विधायक ने स्थानीय स्तर पर अनानास मंडी, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग यूनिट और पैकेजिंग सेंटर की कमी का मुद्दा उठाते हुए किसानों को हो रही परेशानी का उल्लेख किया। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने उत्तर में कहा कि सरकार फसल कटाई के बाद आवश्यक आधारभूत संरचना विकसित करने के लिए किसानों और एफपीओ को कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट तथा पैकेजिंग यूनिट की स्थापना हेतु सहायता अनुदान उपलब्ध करा रही है।
ब्रांडिंग और मार्केटिंग
सरकार ने यह भी बताया कि ठाकुरगंज क्षेत्र में अनानास के व्यापक उत्पादन को देखते हुए इसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत अनानास को ओडीओपी (वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट) के रूप में भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।
सरकारी दृष्टिकोण
हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया कि फिलहाल ठाकुरगंज को आधिकारिक रूप से 'पाइनएप्पल सिटी ऑफ बिहार' घोषित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इसके बावजूद सरकार ने कहा है कि क्षेत्र की उत्पादन क्षमता और संभावनाओं को देखते हुए इसे 'पाइनएप्पल हब' के रूप में विकसित कर किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें समृद्ध बनाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें