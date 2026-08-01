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अब पंचायतों में ही पानी की गुणवत्ता की जांच होगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पटना
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पीने के पानी की जांच अब पंचायतों में की जाएगी। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने हर पंचायत में फिटनेस किट देने का फैसला किया है जिससे पानी की गुणवत्ता की परख जल्दी की जाएगी। विभाग महिलाएं भी इस काम में शामिल करेगा। मुखिया को नल-जल योजना का निरीक्षण करने और शिकायतें दर्ज कराने का अधिकार दिया गया है।

अब पंचायतों में ही पानी की गुणवत्ता की जांच होगी

लोगों के घरों तक पहुंच रहे पीने के पानी की जांच अब पंचायतों में ही होगी। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने राज्य की हरेक पंचायतों में एक फिटनेस किट उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इस किट से कुछ ही मिनटों में पानी की गुणवत्ता की परख हो जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर सरकार संबंधित इलाके में पेयजल की गुणवत्ता में सुधार करने को लेकर आवश्यक कार्रवाई करेगी। विभागीय अधिकारियों के अनुसार केंद्र सरकार से करार के बाद विभाग ने अब पंचायत स्तर पर ही पानी की गुणवत्ता जांचने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग की ओर से हर पंचायत में एक किट उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक दो हजार से अधिक पंचायतों को यह किट उपलब्ध कराया जा चुका है। किट उपलब्ध कराने से पहले इसके उपयोग को लेकर विभाग की ओर से चरणवार प्रशिक्षण दिया गया है ताकि पानी की गुणवत्ता जांचने में किसी तरह की परेशानी नहीं हो। यह किट पंचायत के किसी एक वार्ड सदस्य को दिया गया है। इनका काम होगा कि ये नियमित अंतराल पर अपनी पंचायत में नल-जल योजना की जांच करें। एक किट से 200 सैंपल की जांच की जा सकेगी। इस किट से आर्सेनिक, फ्लोराइड, आयरन, कठोरता, टर्बिलिटि (गंधपन व मैलापन) आदि की जांच की जा सकेगी। किट में पानी की जांच के लिए एक विशेष तरह का केमिकल उपलब्ध कराया जा रहा है। किस केमिकल के साथ पानी को मिलाने से उसका रंग कैसा होगा, उसी के आधार पर उसकी गुणवत्ता की परख होगी। जांच रिपोर्ट ऑनलाइन ही अपलोड होगा। शिकायत का समाधान होने पर ऑनलाइन उसकी जानकारी भी अपलोड की जाएगी。

महिलाएं भी करेंगी पानी की जांच

विभाग अब पानी की गुणवत्ता जांचने के काम में महिलाओं की सेवा लेने की तैयारी कर रहा है। विभाग की योजना है कि हर पंचायत में पांच-पांच महिलाओं को इस काम में प्रशिक्षित किया जाए। अगर जीविका दीदियों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई तो उनको भी यह काम दिया जा सकता है। वैसे जीविका से हटकर अन्य महिलाओं को भी पानी की गुणवत्ता जांचने में लगाया जा सकता है।

मुखिया कर सकेंगे निरीक्षण

विभाग ने पंचायती राज संस्थाओं को और अधिकार दिए हैं। इसके तहत अब मुखिया को यह अधिकार दिया गया है कि वे नल-जल योजना का निरीक्षण कर सकेंगे। निरीक्षण के दौरान अगर पेयजल आपूर्ति बंद रहेगी या किस तरह की खराबी होगी तो वे इसकी शिकायत विभागीय एप पर कर सकेंगे। अगर शिकायतों का समाधान नहीं हुआ तो संबंधित एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई होगी। एजेंसी के भुगतान में कटौती कर ली जाएगी। पेयजल उपयोगी शुल्क भी वार्ड सदस्य या मुखिया के स्तर पर ही वसूली जाएगी। इसके पीछे सरकार की मंशा है कि नल-जल योजना सुचारू रूप से चल सके।

एक नजर में

1.88 करोड़ परिवारों को नल का जल मिल रहा है

2.02 करोड़ परिवारों तक नल का जल पहुंचाने का लक्ष्य है

सामान्य प्रश्न

पानी की गुणवत्ता की जांच किसके द्वारा की जाएगी?
पानी की गुणवत्ता की जांच पंचायतों में दी गई फिटनेस किट के माध्यम से की जाएगी।
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