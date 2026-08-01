अब पंचायतों में ही पानी की गुणवत्ता की जांच होगी

लोगों के घरों तक पहुंच रहे पीने के पानी की जांच अब पंचायतों में ही होगी। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने राज्य की हरेक पंचायतों में एक फिटनेस किट उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इस किट से कुछ ही मिनटों में पानी की गुणवत्ता की परख हो जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर सरकार संबंधित इलाके में पेयजल की गुणवत्ता में सुधार करने को लेकर आवश्यक कार्रवाई करेगी। विभागीय अधिकारियों के अनुसार केंद्र सरकार से करार के बाद विभाग ने अब पंचायत स्तर पर ही पानी की गुणवत्ता जांचने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग की ओर से हर पंचायत में एक किट उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक दो हजार से अधिक पंचायतों को यह किट उपलब्ध कराया जा चुका है। किट उपलब्ध कराने से पहले इसके उपयोग को लेकर विभाग की ओर से चरणवार प्रशिक्षण दिया गया है ताकि पानी की गुणवत्ता जांचने में किसी तरह की परेशानी नहीं हो। यह किट पंचायत के किसी एक वार्ड सदस्य को दिया गया है। इनका काम होगा कि ये नियमित अंतराल पर अपनी पंचायत में नल-जल योजना की जांच करें। एक किट से 200 सैंपल की जांच की जा सकेगी। इस किट से आर्सेनिक, फ्लोराइड, आयरन, कठोरता, टर्बिलिटि (गंधपन व मैलापन) आदि की जांच की जा सकेगी। किट में पानी की जांच के लिए एक विशेष तरह का केमिकल उपलब्ध कराया जा रहा है। किस केमिकल के साथ पानी को मिलाने से उसका रंग कैसा होगा, उसी के आधार पर उसकी गुणवत्ता की परख होगी। जांच रिपोर्ट ऑनलाइन ही अपलोड होगा। शिकायत का समाधान होने पर ऑनलाइन उसकी जानकारी भी अपलोड की जाएगी。