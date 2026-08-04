कृषि विज्ञान केंद्र में शुरू हुआ धान की प्रजातियों का परीक्षण
नौपेड़वा, हिन्दुस्तान संवाद। बक्शा कृषि विज्ञान केंद्र पर उपलब्ध कराई गई 29 शंकर धान प्रजातियों का परीक्षण शुरू हो गया है। मंगलवार को दस धान की प्रजात
नौपेड़वा। बक्शा कृषि विज्ञान केंद्र पर उपलब्ध कराई गई 29 शंकर धान प्रजातियों का परीक्षण शुरू हो गया है। मंगलवार को दस धान की प्रजातियों के परीक्षण के लिए ले आउट प्लान तैयार कर रोपाई का कार्य पूरा किया गया। केंद्र के अनुवांशिकी और पादप प्रजनन वैज्ञानिक एवं नोडल अधिकारी डॉ. रत्नाकर पाण्डेय ने बताया कि उपकार की इन धान प्रजातियों का परीक्षण प्रदेश के विभिन्न केंद्रों पर कराया जा रहा है, जिसमें कृषि विज्ञान केंद्र बक्शा को भी शामिल किया गया है। परीक्षण के बाद अधिक उत्पादन क्षमता वाली प्रजातियों को किसानों के लिए नामित किया जाएगा, जिससे पूर्वांचल समेत पूरे प्रदेश के किसान लाभान्वित होंगे।
बताया कि केविके के क्राफ्ट कैफेटेरिया में आचार्य नरेंद्र देव कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की ओर से विकसित दस धान प्रजातियों का भी परीक्षण किया जा रहा है। इनकी गुणवत्ता का तुलनात्मक अध्ययन कर किसानों के लिए उपयुक्त किस्मों का चयन किया जाएगा। इनमें कुछ प्रजातियां बाढ़ सहनशील हैं, जो 10 से 15 दिन तक पानी में डूबे रहने के बाद भी अच्छा उत्पादन देने में सक्षम हैं। परीक्षण कार्य वैज्ञानिक और अध्यक्ष डॉ. सुरेश कुमार कनौजिया तथा प्रक्षेत्र अधीक्षक अमित कुमार सिंह के निर्देशन में कराया जा रहा है।
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