घाटी में जवानों की सुरक्षा कवच को भेद दे रही आतंकवादियों की नई गोलियां, सेना ने मंगाई नई बूलेटप्रूफ जैकेट

कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों से सामना करने के लिए आतंकवादी अक्सर अपनी रणनीति को बदलते रहते हैं। अब उन्होंने जवाने के बूलेटप्रूफ जैकेट का तोड़ निकाला है। कुछ आतंकवादी अमेरिकी गोली का इस्तेमाल कर रहे।

