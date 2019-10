जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने ट्रक ड्राईवर को मारी गोली

जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के बिजबेहरा में आतंकियों ने एक ट्रक ड्राईवर को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। ट्रक ड्राईवर उधमपुर का रहनेवाला था। पिछले दो हफ्ते के दौरान ट्रक ड्राईवर को गाली मारने की यह चौथी घटना है। ज्यादा जानकारी का इंतजार किया जा रहा है।

Kashmir Zone Police: Terrorists fired on a civilian in Bijbehara area of Anantnag. More details awaited. #JammuAndKashmir pic.twitter.com/BTDiLjCZxF