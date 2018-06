जम्मू-कश्मीरः पुलवामा और अनंतनाग में आतंकी हमला, दो पुलिसकर्मी शहीद, 11 जवान घायल

जम्मू और कश्मीर में मंगलवार सुबह-सुबह आतंकी हमला हुआ है। सुरक्षाबलों को आंतकियों ने निशाना बनाते हुए ग्रेनेड से हमला किया। हमले में दो पुलिसकर्मी शहीद हो गए।

पुलवामा में कोर्ट कॉम्प्लेक्स के पास जम्मू-कश्मीर पुलिस का एक दल तैनात था। आतंकियों ने पुलिस दल को निशाना बनाया। ग्रेनेड अटैक में दो पुलिसकर्मी शहीद हो गए। जबकि 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए।

#SpotVisuals Terrorists opened fired on a police guard post, deployed at District court complex in #Pulwama earlier today. Two police personnel lost their lives while three sustained injuries in the exchange of fire #JammuAndKashmir pic.twitter.com/nmhQf6Wop7