कश्मीरः सीजफायर समाप्त होते ही सेना ने मारे 4 आतंकी, एक नागरिक की भी मौत

कश्मीर में सीजफायर खत्म करने के केंद्र के फैसले के अगले दिन ही हिंसा देखने को मिली। यहां दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में एक अज्ञात बंदूकधारी ने 45 साल के एक शख्स को गोली मार दी। वहीं दूसरी तरफ बांदीपोरा में सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ के दौरान चार आतंकी को ढेर कर दिया है। बता दें कि केंद्र सरकार ने रमजान के दौरान एकतरफा सीजफायर का फैसला लिया था। लेकिन सरकार के इस फैसले के दौरान आतंकियों ने कई लोगों की जान ली और हमले किये।

केंद्र सरकार के फैसले के दिन से ही सुरक्षाबलों ने ऑपरेशन ऑल आउट की शुरुाआत कर दी। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षाबलों ने बांदीपोरा में चार आतंकियों को ढेर कर दिया।

#UPDATE J&K: Encounter in Bandipora between security forces and terrorists underway, four terrorists have been killed so far pic.twitter.com/uYQl77YoYr