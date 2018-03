जम्मू कश्मीर: शोपियां में RR के कमांडिंग ऑफिसर के काफिले पर आतंकी हमला, तलाशी अभियान जारी

जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना के काफिले पर आज सोमवार दोपहर को आतंकी हमला हुआ है। यह हमला 34 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर के काफिले पर हुआ है।

फिलहाल इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और आतंकियों की तलाशी की जा रही है। अभी तक किसी के घायल होने की कोई जानकारी नहीं मिली है। इससे पहले 17 मार्च को शोपियां जिले के एसएसपी के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था।

#JammuAndKashmir: Terrorists attacked army cavalcade of Commanding Officer of 34 Rashtriya Rifles in Shopian, area being cordoned off. More details awaited. pic.twitter.com/n7MLqYUGe7