आतंकी हमला: सीआरपीएफ जवान की राइफल छीनी, श्रीनगर में पत्रकार को मारी गोली

श्रीनगर में स्थानीय पत्रकार की आतंकियों ने गुरूवार की शाम हत्या कर दी। वे राइजिंग कश्मीर के एडिटर थे। उनकी हत्या की खबर की चारों तरफ कड़ी आलोचना की जा रही है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने जहां इस घटना पर कड़ी आलोचना की तो वहीं दूसरी तरफ गृहमंत्री ने ट्वीट कर रहा कि उन्हें इससे गहरा झटका लगा है।

यह कायराना हमला है-गृह मंत्री

पत्रकार शुजात बुखारी की हत्या पर गृहमंत्री ने कहा- यह कायराना हमला है। यह कश्मीर की आवाज़ को दबाने का प्रयास है। वे एक बहादुर और निडर पत्रकार थे। उनकी हत्या का काफी दुख और झटका लगा है। मेरी प्रार्थना उनके बहादुर परिवार के लिए है।

The killing of @RisingKashmir editor, Shujaat Bukhari is an act of cowardice. It is an attempt to silence the saner voices of Kashmir. He was a courageous and fearless journalist. Extremely shocked & pained at his death. My thoughts and prayers are with his bereaved family.