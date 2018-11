अनंतनाग एनकाउंटर: पत्रकार शुजात बुखारी की हत्या में वॉन्टेड आतंकी समेत 6 ढेर

जम्मू-कश्मीर (Jammu And Kashmir) के अनंतनाग (Anantnag) जिले में शुक्रवार तड़के सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच हुई भीषण मुठभेड़ (Encounter) में छह आतंकवादी मारे गए। पुलिस ने मारे गए आतंकियों के पहचान आजाद मलिक, यूनेस शफी, शाहिद बशीर, बासित इश्तियाक, आकिब नजर और फिरदौस नजर के रूप में की है। इस एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों में पत्रकार शुजात बुखारी की हत्या करने वाले आतंकी आजाद मलिक को भी ढेर कर दिया है।

#JammuAndKashmir Police: The 6 terrorists neutralised in Anantnag encounter have been identified as Azad Malik, Unais Shafi, Shahid Bashir, Basit Ishtiyaq, Aqib Najar and Firdous Najar. Terrorist Azad Malik was wanted in Journalist Shujaat Bukhari's murder too.