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कश्मीर में ताजा हमलों से बढ़ी सुरक्षा एजेंसियों की चिंता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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कश्मीर में ताजा हमलों से बढ़ी सुरक्षा एजेंसियों की चिंता नई दिल्ली। विशेष संवाददाता जम्मू-कश्मीर में ताजा आतंकी हमलों ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। खुफिया इनपुट के आधार पर माना जा रहा है...

कश्मीर में ताजा हमलों से बढ़ी सुरक्षा एजेंसियों की चिंता

कश्मीर में ताजा हमलों से बढ़ी सुरक्षा एजेंसियों की चिंता नई दिल्ली। विशेष संवाददाता

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जम्मू-कश्मीर में ताजा आतंकी हमलों ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। खुफिया इनपुट के आधार पर माना जा रहा है कि दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में 2 हिंदू मजदूरों की हत्या आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट के आतंकियों ने की है। ये फ्रंट लश्कर ए तैयबा से जुड़ा है।

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हमलों की विशेषताएँ

सूत्रों ने बताया कि इस वारदात को अंजाम आतंकी मोहम्मद लतीफ ने दिया है। इसी ने 22 जुलाई को अनंतनाग में हेड कॉन्स्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी की भी लाल चौक इलाके में दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी थी।

वारदात का विवरण

गौरतलब है कि शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे कुलगाम के केलाम में आतंकियों ने ईंट-भट्ठे पर काम कर रहे 2 हिंदू मजदूरों को नाम पूछकर गोली मार दी। पुलिस को यह जानकारी मौके पर मौजूद दूसरे मजदूरों ने दी। दोनों मृतक छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। ये हत्याएं पहलगाम जैसे पैटर्न पर की गई। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। इसमें आतंकियों ने 26 पर्यटकों को उनका धर्म पूछकर मार दिया था।

सुरक्षा स्थिति

यह पिछले दो सप्ताह के भीतर दक्षिण कश्मीर में दूसरा बड़ा आतंकी हमला है। इससे पहले 22 जुलाई को अनंतनाग के लाल चौक में अमरनाथ यात्रा ड्यूटी पर तैनात आईआर 3री बटालियन के हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।

लगातार दो आतंकी वारदातों ने संकेत दिया है कि आतंकवादी संगठन सुरक्षा बलों के साथ-साथ अब एक बार फिर प्रवासी मजदूरों को भी निशाना बनाकर घाटी में भय का माहौल पैदा करना चाहते हैं। सुरक्षा एजेंसियां इसे क्षेत्र में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के प्रयासों को चुनौती देने की रणनीति के रूप में देख रही हैं। इसके मद्देनजर अतिरिक्त सुरक्षा सतर्कता बढ़ा दी गई है।

प्रवासी मजदूरों की संख्या

करीब 3–5 लाख प्रवासी मजदूर हर साल मौसमी या अस्थायी काम के लिए जम्मू-कश्मीर पहुंचते हैं। इनमें सबसे ज्यादा मजदूर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ से आते हैं। ये कंस्ट्रक्शन, ईंट-भट्ठों, सड़क परियोजनाओं, बागवानी, कृषि, होटल-पर्यटन और छोटे उद्योगों में काम करते हैं।

सुरक्षा बलों के निर्देश

एक अधिकारी ने कहा , कश्मीर में बाहरी लोगों पर लगभग दो साल बाद इस तरह का हमला हुआ है। इसलिए सुरक्षा बलों को खास सतर्कता के निर्देश दिए गए हैं।

सामान्य प्रश्न

कुलगाम में कितने हिंदू मजदूरों की हत्या की गई?
कुलगाम में 2 हिंदू मजदूरों की हत्या की गई।
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