J&K : शोपियां में पुलिस चौकी पर आतंकवादी हमला, 3 पुलिसकर्मी शहीद

जम्मू एवं कश्मीर के शोपियां जिले में आतंकवादियों ने पुलिस चौकी पर हमला कर दिया जिसमें तीन पुलिसकर्मी शहीद हो गए। मंगलवार को आतंकवादियों ने शोपियां के जैनपुरा में हमला कर दिया जिसमें तीन पुलिसकर्मी शहीद हो गए और चार सर्विस राइफल भी चोरी हो गए। पुलिस ने इस बात की जानकारी दी।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि शोपियां के जैनापोरा में आतंकवादियों ने पुलिस चौकी पर हमला कर दिया जिसमें चार पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायलों को तुरंत स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया जहां उनमें से तीन को मृत घोषित कर दिया गया। सूत्रों ने बताया कि आतंकवादी पुलिस चौकी से चार राइफल भी ले भागें हैं। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बल इलाके में पहुंच गये हैं और हमलावरों को पकड़ने के लिए तलाश अभियान जारी है।

