जम्मू-कश्मीर: पुलवामा में CRPF ट्रेनिंग कैंप पर आतंकी हमला, 1 जवान शहीद 3 घायल

नए साल के आगाज से पहले एक बार फिर पाकिस्तान की नापाक हरकत सामने आई है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में CRPF ट्रे‍निंग कैंप पर आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में एक जवान शहीद हो गया जबकि 3 जवान घायल हो गए। मुठभेड़ अभी भी जारी है।

आतंकियों ने सीआरपीएफ की 185 बटालियन की सीमा में घुसकर ग्रेनेड फेंका और आग लगा दी। जवाबी कार्रवाई में सेना के जवानों ने भी गोलीबारी की। यह घटना शनिवार देर रात की है। खबर लिखने तक दोनों ओर से रुक-रुक कर फायरिंग जारी है।

#FLASH 2-3 terrorists storm CRPF Traning Center in Awantipora, Pulwama (J&K). The terrorists first lobbed grenades and then began firing to enter the Center



मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लैथापोरा 2 से 3 आतंकी ट्रेनिंग कैंप में घुसे हुए हैं। सुरक्षाबलों ने दोनों आतंकियों को घेर लिया है। CRPF कैंप पर रात 2 बजकर 6 मिनट पर आतंकी हमला हुआ। मुठभेड़ जारी है।

"Fidayeen managed to enter Lethpora camp at 0210hrs. As per report two of our men got injured during initial intrusion from J&K Police Commando training area side.

There is quite possibility of similar type of attack on other camp also" says CRPF