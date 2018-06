जम्मू कश्मीर: बांदीपुरा के हाजिन में इंडियन आर्मी पोस्ट, पुलिस स्टेशन पर आतंकी हमला

जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में एक बार फिर से आतंकी हमले की ख़बर है। ख़बरों के मुताबिक, जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा के हाजिन इलाके में इंडियन आर्मी के पोस्ट को निशाना बनाकर मंगलवार की शाम को आतंकियों ने हमला किया। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, करीब चार से छह की संख्या में आतंकियों ने आर्मी कैम्प पर दोनों तरफ से धावा बोल दिया। आतंकियों ने 13वीं राष्ट्रीय रायफल्स और हाजिन पुलिस स्टेशन पर यह हमला किया है।

CORRECTION: Terrorist attack at army post in Bandipora's Hajin: 4-6 terrorists came from 2 sides of army camp of 13 Rashtriya Rifles&Hajin police station&fired around 8 rounds of Underbarrel Grenade Launcher towards Army & police. #JammuAndKashmir (original tweet will be deleted) https://t.co/f3vnQGkP5z