ईरान के चाबहार में आतंकी हमले में 4 की मौत, भारत ने की कड़ी निंदा

ईरान के अशांत दक्षिण-पूर्वी बंदरगाह शहर चाबहार में एक पुलिस कमान पोस्ट को निशाना बनाकर किए गए बम हमले में कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई। सरकारी टीवी के अनुसार, ''आतंकवादी हमले में कई लोग घायल हो गए हैं। आधिकारिक संवाद समिति आईआरएनए की खबर के मुताबिक, यह कार बम था। हमला सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में हुआ है।

चाबहार पर हमले की भारत ने की निंदा

ईरान के चाबहार में हुए आतंकवादी हमले की भारत ने कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा, ''हम ईरान की सरकार और अवाम तथा इस हमले में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारत इस घृणित आतंकी हमले की निंदा करता है।

MEA's Raveesh Kumar: India strongly condemns today's terrorist attack in Chabahar, Iran. We express condolences to the govt and people of Iran & families of victims. Perpetrators should be brought to justice expeditiously. There can be no justification for any act of terror. pic.twitter.com/gnmDpWt5Vv