ATS की बड़ी कामयाबी, आतंकी अब्दुल वहाब अहमदाबाद से गिरफ्तार

गुजरात आतंक रोधी बल (एटीएस) को सोमवार बड़ी कामयाबी मिली, जब उसने आतंकवादी अब्दुल वहाब शेख को गिरफ्तार कर लिया। वहाब को एटीएस और अहमदाबाद अपराध शाखा (क्राइम ब्रांच) ने उस वक्त गिरफ्तार किया, जब वह जेद्दा से अहमदाबाद लौट रहा था। वहाब पर 2003 में जिहादी षडयंत्र रचने के लिए वित्तीय मदद मुहैया कराने का आरोप है।

BV Gohil,ACP Crime Branch,Ahmedabad:Terrorist Abdul Wahab Sheikh has been arrested by Gujarat Anti-Terrorism Squad (ATS),Ahmedabad Crime Branch, while he was returning from Jeddah(Saudi Arabia) to Ahmedabad.He's accused of providing financial support in the 2003 jihadi conspiracy