जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान आतंकी हमले की थी योजना

चंडीगढ़, एजेंसी। पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई समर्थित और सीमा पार से संचालित दो आतंकी मॉड्यूल के भंडाफोड़ में खुलासा हुआ है कि इनमें से एक मॉड्यूल ने हाल ही में दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए छात्र आंदोलन को निशाना बनाने की साजिश रची थी। पंजाब पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, मॉड्यूल के सदस्य जरूरी मदद और पेट्रोल बम बनाने का सामान लेकर जंतर-मंतर तक भी पहुंच गए थे। पुलिस ने मंगलवार को दावा किया था कि उसने एक अभियान में चार नाबालिग समेत नौ आरोपियों को पकड़ा है और उनके कब्जे से हथियार व गोला-बारूद बरामद किया है।

अमृतसर के पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि आईएसआई समर्थित एक आतंकी हैंडलर के निर्देश पर आतंकी मॉड्यूल के कुछ सदस्य दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे विरोध-प्रदर्शन के दौरान वहां पहुंचे थे। संभावित हमले के लिए उन्हें अपने आका की ओर से पेट्रोल बम बनाने का सामान और अन्य सहायता उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन वे अपनी साजिश को अंजाम नहीं दे सके। हाल ही में मॉड्यूल का भंडाफोड़ होने के बाद इसके सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया।पंजाब पुलिस ने मंगलवार को कहा था कि शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपियों के विदेश में बैठे आईएसआई समर्थित आका स्थानीय युवाओं को आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने और सार्वजनिक शांति भंग करने के लिए भर्ती करने की कोशिश कर रहे थे। भुल्लर ने बताया कि दो आतंकी मॉड्यूल में से एक को आईएसआई समर्थित आकाओं ने सुरक्षा प्रतिष्ठानों और जवानों की रेकी करने और उनके वीडियो बनाकर उनतक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी थी। उन्होंने कहा कि मॉड्यूल के सदस्यों को पुलिस और अन्य सुरक्षाबलों के जवानों को निशाना बनाने का जिम्मा भी सौंपा गया था। पुलिस आयुक्त ने कहा कि यह चिंता की बात है कि नाबालिगों को भी देश-विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए उकसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हवाला और दूसरे तरीकों से आतंकी मॉड्यूल के सदस्यों को पैसे भेजे जा रहे थे।