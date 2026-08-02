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बरहड़वा से गिरफ्तार युवती के मोबाइल से खुला राज, होगी एफएसएल में जांच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, साहिबगंज
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साहिबगंज में संदिग्ध आतंकी हमीम मंडल से जुड़े एक नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जिसमें एक युवती को गिरफ्तार किया गया है। उसके मोबाइल से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है, जिसमें बम विस्फोट की योजना और अपहरण का मामला शामिल है। एसआइटी अब इस मामले की विस्तृत जांच कर रही है।

बरहड़वा से गिरफ्तार युवती के मोबाइल से खुला राज, होगी एफएसएल में जांच

साहिबगंज। संदिग्ध आतंकी हमीम मंडल उर्फ हामिद मंडल उर्फ हमीद फुएगो से सम्पर्क रखने के आरोप में बरहड़वा से गिरफ्तार युवती के मोबाइल से पूरे नेटवर्क का राज खुल गया है। पश्चिम बंगाल एसआइटी ने युवती के मोबाइल को जब्त कर पुराने डिलिट चैट को रिकॉवरी का प्रयास कर रही है। इसके लिए मोबाइल को फॉरेंसिक जांच को एफएसएल भेजने की तैयारी है। सूत्रों ने बताया कि युवती के मोबाइल से कई ऐसे चैट मिले हैं,जिससे पाकिस्तानी नेटवर्क का खुलासा होता है। मोबाइल के चैट से पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री के पुत्र के अपहरण से लेकर दिल्ली में इस महीने बम विस्फोट करने की योजना से जुड़ी जानकारी एसआइटी को हाथ लगी है। दरअसल, केंद्रीय खुफिया महकमे के इनपुट पर युवती को पहले पूछताछ के लिए बरहड़वा थाना पुलिस ने थाना बुलाया था। प्रारंभिक पूछताछ व मोबाइल के चैट को देखने के बाद पुलिस को कई अहम जानकारी हाथ लगी थी। उसके बाद केंद्रीय खुफिया महकमे की रिपोर्ट पर पश्चिम बंगाल एसआइटी बरहड़वा पहुंच युवती को हिरासत में ले लिया। उसके मोबाइल को भी जब्त कर लिया।

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जांच की अगली कड़ी

उधर, युवती की निशानदेही पर एसआइटी ने वर्दवान में हमीम मंडल उर्फ हामिद मंडल उर्फ हमीद फुएगो नामक युवक को दबोचा लिया। उसके मोबाइल को जब्त कर जब जांच की गई तो कई चौकाने वाले खुलासे हुए। इस मामले में बीते 31 जुलाई को एसआइटी के एक पदाधिकारी की शिकायत पर वर्दवान पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया। प्रारंभिक जांच में एसआइटी को आइएसआई एजेंटों के माध्यमों से देश विरोधी तत्वों के साथ मिलकर सीमा पार से आपराधिक व जासूसी नेटवर्क चलाने का पता चला है। दर्ज केस में पाकिस्तानी हैंडलर व स्थानीय गुर्गों के माध्यम से हथियारों की खरीद, संरक्षित लोगों व महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों से संबंधित खुफिया जानकारी संग्रह ,गणमान्य लोगों का अपहरण,हत्या और सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने के इरादे से किये गये गये अन्य कृत्यों समेत गंभीर अपराधों की तैयारी शामिल होने की बात कही गई है। पश्चिम एसआइटी इस मामले में आगे की जांच में जुटी है।

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सामान्य प्रश्न

युवती को कब गिरफ्तार किया गया?
युवती को बरहड़वा से गिरफ्तार किया गया।

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