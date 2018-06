जम्मू-कश्मीरः केरन सेक्टर में सेना की पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकी हमला, 2 जवान घायल

इस वक्त जम्मू-कश्मीर से एक बड़ी खबर आ रही है। यहां आतंकियों ने सेना पर हमला कर दिया है। आतंकियों ने केरन सेक्टर में सेना की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला किया है। इस हमले में दो जवान घायल हो गए हैं। हमले के बाद सेना के जवान भी जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं।

Terrorists attack patrol party near Line of Control fence in Keran Sector. Two soldiers injured & evacuated. Indian security forces retaliated. Operations underway. #JammuAndKashmir pic.twitter.com/LGATlGWqga