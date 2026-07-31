कुलगाम में आतंकियों ने श्रमिकों पर बरसाईं गोलियां, एक की मौत

श्रीनगर, एजेंसी। जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में संदिग्ध आतंकवादियों ने शुक्रवार को एक ईंट भट्ठे पर काम करने वाले श्रमिकों पर गोलियां बरसा दीं। आतंकी हमले में एक की जान चली गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस और सुरक्षाबलों ने आतंकियों की तलाश में अभियान शुरू कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि घटना देर शाम कुलगाम जिले के केलम इलाके में एक ईंट भट्ठे पर हुई। यहां दो संदिग्ध आतंकी पहुंचे और भट्ठे पर काम करने वाले दूसरे राज्यों के श्रमिकों पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। हमले में एक श्रमिक ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया, जबकि घायल को प्राथमिक उपचार के बाद पहले जीएमसी अनंतनाग और फिर एसकेआईएमएस सौरा रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान छत्तीसगढ़ निवासी दीपक रात्रे (24) के तौर पर हुई है। वहीं घायल का नाम भूपेंद्र निवासी छत्तीसगढ़ बताया गया है। अस्पताल में घायल की हालत नाजुक बनी हुई है। उधर, हमले के बाद पुलिस, सेना और सुरक्षाबलों ने हमलावरों का पता लगाने के लिए इलाके में घेराबंदी और तलाशी का एक बड़ा अभियान शुरू किया है。