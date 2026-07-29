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हाईवे पर पिकअप में सवार दो युवकों का अपहरण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फर्रुखाबाद कन्नौज
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इटावा-बरेली हाईवे पर बुधवार को दो युवकों का अपहरण किया गया। आरोपियों ने पिकअप को घेरकर उन पर हमला किया और हवा में फायरिंग की। इस घटना से स्थानीय क्षेत्र में दहशत फैल गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

हाईवे पर पिकअप में सवार दो युवकों का अपहरण

मोहम्मदाबाद, संवाददाता। इटावा -बरेली हाईवे पर बुधवार को पिकअप में सवार दो युवकों को घेराबंदी कर जबरन गाड़ी में डाल लिया गया। इस दौरान दहशत फैलाने को दो राउंड फायरिंग भी हुयी। फायरिंग से आस पास के क्षेत्र में दहशत फैल गयी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इटावा -बरेली हाईवे पर खिमसेपुर के निकट बुधवार सुबह करीब 5:30 बजे बोलेरो और स्कार्पियो सवार लोगों ने एक पिकअप की घेराबंदी कर दी। घेराबंदी देखकर पिकअप में सवार दो युवक उतरकर खेतों की ओर भागने लगे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इसी दौरान बोलेरो सवार तीन लोग दोनों युवकों का पीछा करने खेतों की तरफ दौड़ पड़े।

दहशत फैलाने को दो हवा में फायर भी झोंके गए। इसके बाद दोनों युवकों को पकड़कर वाहनों में डाल लिया गया और पिकअप समेत बेवर की तरफ चले गये। इस दौरान खेतों की ओर गये एक युवक ने बताया कि वह भी देखने के लिए आगे की ओर बढ़ा इसी दौरान बोलेरो सवार लोगों ने उसे रोकते हुये धमकी दे डाली। हाईवे के पास फायरिंग से हड़कंप मच गया। गोलियों की आवाज सुनकर लोग भयभीत हो गये। प्रभारी निरीक्षक आमोद कुमार सिंह ने बताया कि इस घटना के बारे में जानकारी की जा रही है।

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