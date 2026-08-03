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डीएलएड वाले टीआरई-3 शिक्षकों की सेवा समाप्त करने की तैयारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
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सीतामढ़ी, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। शिक्षा विभाग ने टीआरई-3 के तहत नियुक्त उन विद्यालय अध्यापकों की सेवा समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू की है, जिन्होंने एनआईओएस से 18 माह का डीएलएड कोर्स किया है। सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है ताकि प्रक्रिया पूरी की जा सके।

डीएलएड वाले टीआरई-3 शिक्षकों की सेवा समाप्त करने की तैयारी

सीतामढ़ी, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। टीआरई-3 के तहत नियुक्त उन विद्यालय अध्यापकों की सेवा समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जिन्होंने एनआईओएस से 18 माह का डीएलएड कोर्स किया है। शिक्षा विभाग के आदेश के बाद जिले में ऐसे शिक्षकों की पहचान कर उनकी सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरु कर दी गई है।

शिक्षकों की सूची तैयार करने की प्रक्रिया

जिला शिक्षा विभाग के स्थापना प्रशाखा ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को जल्द संबंधित योग्यताधारी शिक्षकों का रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम विरकर द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि विज्ञापन संख्या-22/2024 टीआरई-3 के प्रावधानों के अनुसार, एनआईओएस द्वारा संचालित 18 माह का डीएलएड कोर्स विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए मान्य नहीं है। इसलिए इस योग्यता के आधार पर नियुक्त शिक्षकों की सेवा निर्धारित प्रक्रिया के तहत समाप्त की जाएगी।

डीपीओ का निर्देश

इसी के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी के निर्देश पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेजकर ऐसे शिक्षकों की सूची तैयार करने को कहा है, जिनकी नियुक्ति टीआरई-3 के तहत हुई है और जिन्होंने एनआईओएस से 18 माह का डीएलएड कोर्स किया है। स्थापना डीपीओ प्रियदर्शी सौरभ ने कहा है कि संबंधित प्रखंडों से सूची तैयार कर जल्द जिला शिक्षा कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए, ताकि विभागीय स्तर पर आगे की कार्रवाई की जा सके। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि प्रतिवेदन भेजने में विलंब होने पर संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जिम्मेदार माने जाएंगे। उधर शिक्षा विभाग के इस आदेश के बाद टीआरई-3 के तहत नियुक्त ऐसे शिक्षकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सूत्रों की माने तो एनआईओएस से 18 माह का डीएलएड कोर्स के आधार पर जिले में नियुक्त दर्जनों शिक्षकों की नौकरी जाएगी.

सामान्य प्रश्न

टीआरई-3 के तहत किन शिक्षकों की सेवा समाप्त की जा रही है?
उन विद्यालय अध्यापकों की सेवा समाप्त की जा रही है, जिन्होंने एनआईओएस से 18 माह का डीएलएड कोर्स किया है।
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