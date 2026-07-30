गुरु पूर्णिमा पर धर्मसंघ के प्रति अटूट आस्था का लिया संकल्प

गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर तेरापंथ भवन में उपासक द्वय सुधांशु चिंडालिया एवं प्रकाश जैन की मौजूदगी में तेरापंथ स्थापना दिवस का कार्यक्रम श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। सह-उपासक प्रकाश जैन ने आचार्य भिक्षु के योगदान और तेरापंथ धर्मसंघ की विशेषताओं पर प्रकाश डाला।

फारबिसगंज, एक संवाददाता। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर तेरापंथ भवन में उपासक द्वय सुधांशु चिंडालिया एवं प्रकाश जैन के सानिध्य में तेरापंथ स्थापना दिवस एवं गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ संपन्न हुआ।

कार्यक्रम का महत्व कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुंबई से पधारे सह-उपासक प्रकाश जैन ने कहा कि आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा का दिन तेरापंथ धर्मसंघ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी दिन आद्य प्रवर्तक आचार्य भिक्षु ने तेरापंथ धर्मसंघ की स्थापना की थी। सत्य के मार्ग पर चलते हुए उनके पीछे अनुयायियों का कारवां जुड़ता गया और आज तेरापंथ धर्मसंघ विश्व के समक्ष अनुशासन, मर्यादा और आध्यात्मिक जीवन का एक आदर्श उदाहरण बन चुका है। उन्होंने आचार्य भिक्षु के जीवन एवं उनके योगदान पर भी प्रकाश डाला।

अनुशासन और मर्यादा मुख्य वक्ता उपासक सुधांशु चिंडालिया ने कहा कि तेरापंथ धर्मसंघ की सबसे बड़ी विशेषता उसकी मर्यादा और अनुशासन है। आचार्य भिक्षु द्वारा निर्धारित मर्यादाओं का पालन आज भी पूरी निष्ठा के साथ किया जा रहा है।

धर्मोपासना का प्रयास उन्होंने आचार्य भिक्षु के मौलिक सिद्धांत दान और दया को छोटी-छोटी प्रेरक कहानियों के माध्यम से सरल भाषा में प्रस्तुत किया। साथ ही बताया कि इस वर्ष आचार्य श्री महाश्रमण जी के निर्देशानुसार तेरापंथ महासभा द्वारा जिन स्थानों पर साधु-साध्वियों का पहुंचना संभव नहीं हो पा रहा है, वहां धर्मोपासना के लिए उपासक श्रेणी को भेजा जा रहा है। इसी क्रम में फारबिसगंज में 50 दिनों के लिए उपासक श्रेणी का प्रवास निर्धारित किया गया है, जहां श्रावक-श्राविकाओं को नियमित रूप से धर्मोपासना का लाभ मिल रहा है।