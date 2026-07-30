Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गुरु पूर्णिमा पर धर्मसंघ के प्रति अटूट आस्था का लिया संकल्प

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अररिया
Follow us on Google News
share

गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर तेरापंथ भवन में उपासक द्वय सुधांशु चिंडालिया एवं प्रकाश जैन की मौजूदगी में तेरापंथ स्थापना दिवस का कार्यक्रम श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। सह-उपासक प्रकाश जैन ने आचार्य भिक्षु के योगदान और तेरापंथ धर्मसंघ की विशेषताओं पर प्रकाश डाला।

गुरु पूर्णिमा पर धर्मसंघ के प्रति अटूट आस्था का लिया संकल्प

फारबिसगंज, एक संवाददाता। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर तेरापंथ भवन में उपासक द्वय सुधांशु चिंडालिया एवं प्रकाश जैन के सानिध्य में तेरापंथ स्थापना दिवस एवं गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ संपन्न हुआ।

ये भी पढ़ें:कटघर पर रामगंगा की महाआरती की

कार्यक्रम का महत्व

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुंबई से पधारे सह-उपासक प्रकाश जैन ने कहा कि आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा का दिन तेरापंथ धर्मसंघ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी दिन आद्य प्रवर्तक आचार्य भिक्षु ने तेरापंथ धर्मसंघ की स्थापना की थी। सत्य के मार्ग पर चलते हुए उनके पीछे अनुयायियों का कारवां जुड़ता गया और आज तेरापंथ धर्मसंघ विश्व के समक्ष अनुशासन, मर्यादा और आध्यात्मिक जीवन का एक आदर्श उदाहरण बन चुका है। उन्होंने आचार्य भिक्षु के जीवन एवं उनके योगदान पर भी प्रकाश डाला।

ये भी पढ़ें:Meerut News: ‘जीवन में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक’

अनुशासन और मर्यादा

मुख्य वक्ता उपासक सुधांशु चिंडालिया ने कहा कि तेरापंथ धर्मसंघ की सबसे बड़ी विशेषता उसकी मर्यादा और अनुशासन है। आचार्य भिक्षु द्वारा निर्धारित मर्यादाओं का पालन आज भी पूरी निष्ठा के साथ किया जा रहा है।

धर्मोपासना का प्रयास

उन्होंने आचार्य भिक्षु के मौलिक सिद्धांत दान और दया को छोटी-छोटी प्रेरक कहानियों के माध्यम से सरल भाषा में प्रस्तुत किया। साथ ही बताया कि इस वर्ष आचार्य श्री महाश्रमण जी के निर्देशानुसार तेरापंथ महासभा द्वारा जिन स्थानों पर साधु-साध्वियों का पहुंचना संभव नहीं हो पा रहा है, वहां धर्मोपासना के लिए उपासक श्रेणी को भेजा जा रहा है। इसी क्रम में फारबिसगंज में 50 दिनों के लिए उपासक श्रेणी का प्रवास निर्धारित किया गया है, जहां श्रावक-श्राविकाओं को नियमित रूप से धर्मोपासना का लाभ मिल रहा है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

गुरु पूर्णिमा पर तेरापंथ स्थापना दिवस का कार्यक्रम कब हुआ?
गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर तेरापंथ भवन में तेरापंथ स्थापना दिवस का कार्यक्रम हुआ।
ये भी पढ़ें:गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मंदार क्षेत्र में वही धर्म और अध्यात्म की धारा

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Araria News Araria Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।