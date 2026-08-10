पिथौरागढ़ रवाना हुए कैलास मानसरोवर यात्री
टनकपुर। टनकपुर से सोमवार को कैलास मानसरोवर यात्रियों का दसवां दल पिथौरागढ़ के पिथौरागढ़ रवाना हुए कैलास मानसरोवर यात्रीपिथौरागढ़ रवाना हुए कैलास मानसर
टनकपुर। टनकपुर से सोमवार को कैलास मानसरोवर यात्रियों का दसवां दल पिथौरागढ़ के लिए रवाना हआ। मुख्य अतिथि केएमवीएन के निदेशक रोहित बिष्ट ने हरी झंडी दिखा कर दल को रवाना किया। इस दौरान केएमवीएन के निदेशक ने कहा कि राज्य सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। कहा कि कैलास मानसरोवर यात्रियों के लिए कुमाऊं मंडल विकास निगम ने यात्रियों को हर मुमकिन सुविधा कराई। टीआरसी के प्रबंधक मनोज कुमार ने बताया कि सोमवार को कैलास मानसरोवर यात्रियों का अंतिम दल पिथौरागढ़ के लिए रवाना हुआ।
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