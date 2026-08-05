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बड़गांव के हर गली में पसरा है खौफ और गम का साया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चतरा
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टंडवा के बड़गांव पंचायत में असामाजिक तत्वों के बीच एक आठवीं कक्षा की छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म की घटना ने गांव में खौफ पैदा कर दिया है। इस घटना के बाद से पुलिस की मौजूदगी बढ़ गई है। आरोपी की हत्या के बाद, ग्रामीण शांति की उम्मीद रख रहे हैं, किंतु स्थिति नियंत्रण में है।

बड़गांव के हर गली में पसरा है खौफ और गम का साया

टंडवा, निज प्रतिनिधि। चतरा और लातेहार जिले के सीमा पर स्थित बड़गांव पंचायत का पूरे राज्य में चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रखंड मुख्यालय से 16 किमी दूर बड़गांव की हर गली में पुलिस जवानों के पहरा से शांति बिखरा तो है पर गम और खौफ के बीच पांच हजार आबादी अमन और शांति की संदेश सुनने को बेचैन है। आठवीं कक्षा की एक छात्रा को कथित अपहरण के बाद दुष्कर्म और उसके बाद दुष्कर्म के आरोपी इमरोज को उपद्रवियों द्वारा पीट पीट कर हत्या करने की घटना ने हर आंगन को हिला दिया है। पीड़िता छात्रा को मेडिकल जांच के बाद 164 का ब्यान पुलिस ने कोर्ट में दर्ज करवाया।

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इधर पीड़िता चार बहनो में सबसे बड़ी है वह आठवीं कक्षा की छात्रा है। इसके घर में गरीबी के साथ आंसुओ के सैलाब है। मजदूरी कर जीविकापार्जन करने वाला परिवार ऐसी घटना से टूट चुका है। पीड़िता के घर के दस फीट की दूरी पर आमने सामने आरोपी का घर है। आपसी सौहार्द की मिठास के बीच दोनों का परिवार सालों से रह रहा था। परन्तु इस घटना ने पंचायत का हर कोने को हिला दिया। पुलिस की गिरफ्तारी से बचने या फिर गांव में दूबारा घटना न हो इसके कारण अधिकांश घरों के युवा फरार है।बड़गांव के 50 वर्षीय जगदीश गोप कहते हैं कि घटना के बाद गांव में शांति बनी है। हिन्दुस्तान संवाददाता ने घटना स्थल का जायजा लेने के दौरान पाया कि पंचायत मुख्यालय के होटल से लेकर सभी कारोबार सुचारू रूप से संचालित हो रहा है। पर सबकी जूबान पर इस घटना की चर्चा है। कोई अपना मुंह तो नहीं खोल रहा था पर शांति और अमन की आस हर आंगन लगाये हुए हैं। इधर बड़गांव पंचायत के पूर्व मुखिया सह मुखिया पति बिजय चौबे इस कांड के मुख्य आरोपी हैं जिन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस मंगलवार की रात उनके घर में छापेमारी की। परन्तु वो घर में नहीं थे। बताया गया कि पांच हजार की आबादी में बड़गांव हिन्दू बहुल पंचायत है। परन्तु पिछले दो दशक में यदा-कदा दोनों समुदाय के कुछ शरारती तत्व आमने-सामने आ जाते हैं। इसके चलते पुलिस हमेशा इस पंचायत को लेकर एलर्ट मोड में रहती है। डीएसपी प्रभात रंजन बरवार कहते हैं कि जो भी नामजद है उन्हें हर हाल में गिरफ्तारी होगी। बहरहाल दोनों का परिवार गम और खौफ के बीच सांस ले रहा हैं। डीएसपी के अनुसार स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है।

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