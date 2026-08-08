कप्तान के दफ्तर में घुसे कांग्रेसी, 40 मिनट बवाल

हल्द्वानी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की रैली से पहले कार्यकर्ताओं के वाहनों को रोकने पर बवाल हुआ। वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने एसएसपी पर सरकार का एजेंट होने का आरोप लगाया और धरना दिया। इस घटनाक्रम से कानून व्यवस्था पर सवाल उठे हैं।

रैली में बवाल: खरगे की रैली में आ रहे कार्यकर्ताओं के वाहनों को रोकने का आरोप

जिले में कांग्रेस की रैली फेल करने का आरोप जिले के नाकों पर चेकिंग के नाम पर कांग्रेस की रैली फेल करने का आरोप

एसएसपी के खिलाफ सड़क से दफ्तर तक आक्रोश एसएसपी के खिलाफ सड़क से दफ्तर तक आक्रोश, बताया सरकार का एजेंट

पुलिस कर्मियों से हुई नोंकझोंक कप्तान के दफ्तर में घुसे कद्दावर नेता, पुलिस कर्मियों से हुई नोंकझोंक

वीडियो पोस्ट करने पर विवाद एसपी ट्रैफिक ने वायरलेस से चेकिंग रुकवाई, तब जाकर माने कांग्रेसी

हल्द्वानी, वरिष्ठ संवाददाता। हल्द्वानी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के पहुंचने से एक घंटे पहले बवाल हो गया। विजय शंखनाद रैली में आ रहे कांग्रेस कार्यकताओं से भरी बसों, गाडियों को रोकन पर वरिष्ठ नेताओं का गुस्सा फूट गया। कार्यक्रम स्थल से कांग्रेस नेता पैदल चलकर कप्तान डॉ.मंजूनाथ टीसी के दफ्तर में घुस गए। यहां जमीन पर बैठकर कप्तान के खिलाफ विरोधी नारे लगाए और सरकार के इशारे पर काम करने वाला अफसर बताया। 40 मिनट तक पुलिस भवन में हंगामा रहा.

बड़े नेताओं की चेतावनी शनिवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे से पहले कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र से बसों, वाहनों में कार्यकर्ता हल्द्वानी की तरफ आ रहे थे। लेकिन जनपद की सीमाओं पर उनके वाहनों को रोकने और वापस लौटाने की सूचना जैसे ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मिली तो वे भड़क गए। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, वरिष्ठ नेता हरक सिंह समेत कई विधायक और पूर्व विधायक एसएसपी दफ्तर की तरफ आक्रोश रैली निकालते हुए चले। वरिष्ठ नेता समर्थकों संग सीधे एसएसपी के दफ्तर में घुस गए। पुलिस कर्मियों ने रोकने का प्रयास किया लेकिन भीड़ के सामने वह बेबस नजर आए। कप्तान के दफ्तर में घुसकर कांग्रेसी नेता जमीन पर बैठ गए और धरना देते हुए капитान की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने लगे। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि एसएसपी सरकार के इशारों पर काम करके कांग्रेस की रैली फेल करने को हर हथकंडे अपना रहे हैं। उन्होंने सरकार का एजेंट बताते हुए वर्दी की गरिमा पर भी सवाल उठा दिए। एसपी ट्रैफिक डॉ.जगदीश चंद्र ने नेताओं को समझाया और अपने वायरलैस से सभी नाकों पर मैसेज भेजा कि किसी भी वाहन को न रोका जाए। तब जाकर कांग्रेसी माने और दफ्तर से बाहर निकले.

अफसरों पर कड़ी नजर सबको चिन्हित कर रहे हैं, सबका हिसाब होगा: यशपाल

कप्तान के दफ्तर में धरने पर बैठे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि नैनीताल जिले में कानून व्यवस्था फेल हो गई है। अपने नंबर बढ़ाने के लिए अफसर सरकार के नुमाइंदे हो गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी को एक-एक करके चिन्हित किया जा रहा है। समय पर आने जब वह सत्ता पर आएंगे तो सबका हिसाब बराकर होगा.

सीओ के बयान से उभरा विवाद सीओ ने विधायक को ‘यार’ बोला तो चढ़ा पारा

पुलिस बहुद्देशीय भवन में हंगामे के दौरान जब कांग्रेस नेता जमीन पर बैठे तो यहां एक सीओ ने गढ्वाल विधायक को बोला कि ऊपर बैठ जाते यार। ये सुनते ही कांग्रेसी भड़क उठे। उन्होंने कहा कि किस अधिकार से सीओ ने एक विधायक को यार शब्द बोला। जिसके बाद सीओ ने माफी मांगी और मामला शांत हुआ.

कांग्रेसियों ने कप्तान की कुर्सी हिलाई हंगामे के दौरान एक पल ऐसा भी आया जब जोरशोर से विरोध के बीच कांग्रेस के एक नेता ने कप्तान की कुर्सी हिला दी। आक्रोश भड़कता देख एसपी सिटी मनोज कत्याल भी यहां पहुंचे लेकिन उनकी भी किसी ने नहीं सुनी। खुफिया विभाग के कर्मचारी भी ये सारा हंगामा देखते रहे। किसी को नेताओं ने पूछा तक नहीं.

विधायक का वीडियो और पुलिस पर सवाल विधायक सुमित बोले, एसएसपी भाजपा के अध्यक्ष

विधायक सुमित हृदयेश ने भी सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो पोस्ट किया। जिसमें उन्होंने एसएसपी को भाजपा का जिला अध्यक्ष बता दिया। कहा कि वह बतौर एसएसपी नहीं बल्कि एक कार्यकर्ता के रूप में भाजपा के लिए जिले में काम कर रहे हैं। कहा कि जल्द वह पार्टी के साथ उनके खिलाफ अभियान छेड़ेंगे.

पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

कांग्रेस के नेता पुलिस भवन में घुसे और एसएसपी के पेशकार व एक सिपाही जिन्होंने रोकने की कोशिश की, धक्का देकर उन्हें साइड कर दिया। जिसके बाद सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। यह हाल तब है जब एसएसपी के दफ्तर से 20 मीटर दूर एलआईयू का कार्यालय है। पुलिस मुख्यालय से कई कर्मियों पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है.

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