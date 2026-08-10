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मंड पर हमले में दो युवकों को हिरासत में लेने पर हंगामा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अंबाला में इंटरनेशनल एंटी-खालिस्तानी टेररिस्ट फ्रंट के प्रमुख गुरसिमरन सिंह मंड पर हमले के बाद दो युवकों को हिरासत में लेने पर सिख समाज ने धरना दिया। उन्होंने युवकों की रिहाई की मांग की। मंड का आरोप है कि युवकों ने उसे अपनी कार से कुचलने की कोशिश की थी।

मंड पर हमले में दो युवकों को हिरासत में लेने पर हंगामा

अंबाला, एजेंसी। इंटरनेशनल एंटी-खालिस्तानी टेररिस्ट फ्रंट (आईएकेटीएफ) के प्रमुख गुरसिमरन सिंह मंड पर हमले में दो युवकों को हिरासत में लेने पर हंगामा हो गया। सिख समाज के कई लोगों ने पंजोखरा पुलिस थाने के बाहर धरना दिया। युवकों को नहीं छोड़ने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। बता दें कि शुक्रवार शाम अंबाला में गुरुद्वारा श्री पंजोखरा साहिब के बाहर भीड़ ने मंड पर हमला किया था। भीड़ ने उनकी कार की विंडशील्ड और खिड़कियां तोड़ दीं, जिससे मंड को मामूली चोटें आईं। उनके सुरक्षा गार्डों और पुलिस ने उन्हें बचाया। घटना के सिलसिले में पुलिस ने दो सिख युवकों को हिरासत में लिया।

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इसकी जानकारी मिलते ही रविवार को पंजोखरा पुलिस स्टेशन के सामने भारी भीड़ जमा हो गई। किसान नेता गुरनाम सिंह चढूनी ने दोनों को रिहा करने की मांग की। शहीद भगत सिंह किसान यूनियन के पदाधिकारी भी वहां मौजूद थे।जानकारी के अनुसार, मामले को लेकर पुलिस और सिख समुदाय के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत चल रही है। दूसरी ओर, सिख समुदाय के सदस्यों ने मंड के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की। उनका आरोप है कि शुक्रवार को मंड ने अपनी कार से कुछ लोगों को कुचलने की कोशिश की थी।

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