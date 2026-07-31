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कांवड़ियों के जत्थे को अपशब्द कहने पर हंगामा, लगाया जाम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बस्ती
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शहर के पुरानी बस्ती थानाक्षेत्र में कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं पर एक लड़के द्वारा अपशब्द कहने से माहौल बिगड़ गया। श्रद्धालु आक्रोशित हुए और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए जाम लगा दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और धरपकड़ का प्रयास जारी है।

कांवड़ियों के जत्थे को अपशब्द कहने पर हंगामा, लगाया जाम
कांवड़ियों के जत्थे को अपशब्द कहने पर हंगामा, लगाया जाम

बस्ती, हिन्दुस्तान टीम। शहर के पुरानी बस्ती थानाक्षेत्र में शुक्रवार की शाम साइकिल से कांवड़ लेकर निकले श्रद्धालुओं को अपशब्द कहने के बाद माहौल बिगड़ गया। आरोप है कि विशेष समुदाय के एक लड़के के आपत्तिजनक कमेंट से कांवड़िए आक्रोशित हो गए। उसे भीड़ ने पकड़ने का प्रयास किया तो वह एक धार्मिक स्थल की तरफ भाग निकला। इसके बाद भड़के कांवड़ियों ने दक्षिण दरवाजा पुलिस चौकी के सामने ही जाम लगा दिया। इसकी जानकारी मिलते ही पुरानी बस्ती के साथ ही कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। आक्रोशित लोग आरोपी की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए। एसएचओ पुरानी बस्ती शशांक शेखर राय ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की धरपकड़ का आश्वासन दिया। इसके बाद 24 घंट के भीतर आरोपी की गिरफ्तारी का अल्टीमेटम देकर आक्रोशित लोगों ने जाम समाप्त किया। इस दौरान भीड़ ने पुलिस चौकी दक्षिण दरवाजा के परिसर में भी पहुंचकर नारेबाजी की। जाम समाप्त होने के बाद पुलिस सुरक्षा के साथ बीच साइकिल सवार कांवड़ियों के जत्थे को आगे भेजा गया। सीओ सिटी सत्येन्द्र भूषण तिवारी ने बताया कि कांवड़ियों की तरफ से मिली तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर धरपकड़ का प्रयास किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पुरानी बस्ती के डफाली टोला से पुरुष व महिला कांवड़ियों का जत्था शुक्रवार की शाम सरयू नदी का पवित्र जल लेने के लिए अयोध्या रवाना हुआ। अभी जत्था दक्षिण दरवाजा स्थित एक धार्मिक स्थल के पास से गुजर रहा था कि एक विशेष समुदाय के लड़के ने कांवड़ियों को संबोधित करते हुए अपशब्दों का प्रयोग करते हुए कमेंट किया। इससे भड़के कांवड़ जब आरोपी को पकड़ने के लिए दौड़े तो वह धार्मिक स्थल की तरफ भाग निकला। किसी को लगा कि वह धार्मिक स्थल में जाकर छिप गया तो किसी ने उसके बगल वाली गली में भागने का संदेह जताया। इस घटनाक्रम से नाराज कांवड़ियों ने दक्षिण दरवाजा चौराहे पर जाम लगा दिया और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इधर सूचना पाकर स्थानीय लोगों के साथ ही हिन्दूवादी संगठन के नेता भी मौके पर पहुंच गए। थोड़ी ही देर में एसएचओ पुरानी बस्ती मयफोर्स मौके पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास करने लगे। कोतवाली से भी पुलिस बल मौके पर पहुंच गए। काफी मान-मनौव्वल के बाद जाम समाप्त हो सका। इसके बाद कांवड़ियों का जत्था पुलिस सुरक्षा के बीच मौके से रवाना किया गया.

कांवड़िए ने थाने पर दी नामजद तहरीर

कांवड़ियों पर आपत्तिजनक कमेंट को लेकर हुए हंगामे के बाद पुरानी बस्ती पुलिस ने कांवड़ विष्णु सोनकर निवासी डफाली टोला पुरानी बस्ती की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी नाबालिग बताया जा रहा है। विष्णु ने तहरीर देकर बताया है कि शुक्रवार को साइकिल से कांवड़ यात्रा के लिए हम लोग निकले थे। आरोप हम जैसे ही यात्रा के लिए निकले, रास्ते में पड़ने वाली मजिस्द से निकला एक लड़का अपशब्द कहने लगा। उसने कांवड़ यात्रा को भंग करने का प्रयास किया। थाना प्रभारी शशांक शेखर राय ने बताया कि तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की धरपकड़ का प्रयास किया जा रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था पूरी तरह कायम है।

सामान्य प्रश्न

क्यों माहौल बिगड़ा?
माहौल उस समय बिगड़ा जब एक लड़के ने कांवड़ियों के लिए अपशब्द कहे।
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