नेपाल में दो समुदायों में विवाद के बाद ट्रेन परिचालन हुआ बाधित
जयनगर के सुनसरी जिले में दो समुदायों के बीच तनाव के कारण जनकपुर, सिरहा, गोलबाजार और माड़र क्षेत्रों में हड़ताल तथा कफ्र्यू लागू हो गया है। इसका असर नेपाली ट्रेन परिचालन पर पड़ा है, जिससे जयनगर से ट्रेन अब केवल जनकपुर तक चल रही है। स्थिति सामान्य होने पर शुक्रवार को फिर से ट्रेन चलाने की योजना है।
जयनगर। नेपाल के कोशी प्रांत में स्थित सुनसरी जिले में दो समुदायों के बीच फैली तनाव के कारण जनकपुर, सिरहा, गोलबाजार एवं माड़र तक असर फैलता जा रहा है। नेपाल के इन जिलो में जगह-जगह प्रदर्शन एवं कफ्र्यू लगने के कारण नेपाली ट्रेन परिचालन पर भी आंशिक असर पड़ा है। जयनगर- जनकपुर- बिजलपुरा रेलखंड पर चलने वाली नेपाली ट्रेन का परिचालन गुरुवार को शाम में जयनगर से सिर्फ जनकपुर तक किया गया है। कुर्था से भाया बिजलपुरा तक सुरक्षा को लेकर ट्रेन जनकपुर से ही वापस हो गई है। नेपाली रेलवे स्टेशन मास्टर एस. एल. मीणा ने बताया कि रेलवे के वरीय अधिकारियों के निर्देश के अनुसार गुरुवार की शाम जयनगर से खुलने वाली नेपाली ट्रेन का परिचालन जनकपुर तक ही करायी गयी।
वहां से ट्रेन को वापस लाकर जयनगर रेलवे स्टेशन पर रखा जाएगा। नेपाली ट्रेन का दोनों रैक जो दिनभर परिचालन के बाद नेपाल के इनरवा रेलवे स्टेशन पर लगायी जाती थी पर सुरक्षा को लेकर उसे जयनगर में ही लगाया जाएगा। स्थिति समान रहने पर शुक्रवार को रेलवे के वरीय अधिकारी के निर्देश के अनुसार ट्रेन का परिचालन किया जा सकता है।
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