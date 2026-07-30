नेपाल में दो समुदायों में विवाद के बाद ट्रेन परिचालन हुआ बाधित

जयनगर। नेपाल के कोशी प्रांत में स्थित सुनसरी जिले में दो समुदायों के बीच फैली तनाव के कारण जनकपुर, सिरहा, गोलबाजार एवं माड़र तक असर फैलता जा रहा है। नेपाल के इन जिलो में जगह-जगह प्रदर्शन एवं कफ्र्यू लगने के कारण नेपाली ट्रेन परिचालन पर भी आंशिक असर पड़ा है। जयनगर- जनकपुर- बिजलपुरा रेलखंड पर चलने वाली नेपाली ट्रेन का परिचालन गुरुवार को शाम में जयनगर से सिर्फ जनकपुर तक किया गया है। कुर्था से भाया बिजलपुरा तक सुरक्षा को लेकर ट्रेन जनकपुर से ही वापस हो गई है। नेपाली रेलवे स्टेशन मास्टर एस. एल. मीणा ने बताया कि रेलवे के वरीय अधिकारियों के निर्देश के अनुसार गुरुवार की शाम जयनगर से खुलने वाली नेपाली ट्रेन का परिचालन जनकपुर तक ही करायी गयी।