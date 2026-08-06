मुस्लिम समुदाय के लोगों पर कांवड़ियों के साथ मारपीट करने का आरोप, दर्जनों कांवड़ियों ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की

हाफिजगंज। दूसरे समुदाय के लोगों पर कांवड़ियों ने मारपीट करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। 12 कांवड़ियों ने थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी। थाना प्रभारी ने कांवड़ियों पर रिपोर्ट दर्ज करने का आश्वासन दिया। इसके बाद कांवड़िया जल लेने को रवाना हो गए।थाना हाफिजगंज के गांव दुआवट में अक्सर त्योहारों पर दोनों समुदाय के लोग आमने-सामने आ जाते हैं। कई बार तो दोनों पक्षों के बीच मारपीट भी हो चुकी है। बुधवार को गांव से महंत भगवत सरन के नेतृत्व में गांव से जल लेने के लिए कांवड़ियों का जत्था रवाना हुआ। महंत भगवत सरन ने बताया कि उनके साथ गांव के कांवड़िया लेखराज सागर, प्रेमपाल, भानूप्रताप, हेमशंकर के साथ करीब 45 लोगों का जत्था कछला गंगा घाट पर जल लेने गांव से पैदल पैदल जा रहा था।