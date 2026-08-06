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मुस्लिम समुदाय के लोगों पर कांवड़ियों के साथ मारपीट करने का आरोप, दर्जनों कांवड़ियों ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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दूसरे समुदाय के लोगों पर कांवड़ियों के साथ मारपीट करने का आरोप, दर्जनों कांवड़ियों ने थाने पहुंचकर की कार्रवाई की मांग

मुस्लिम समुदाय के लोगों पर कांवड़ियों के साथ मारपीट करने का आरोप, दर्जनों कांवड़ियों ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की

हाफिजगंज। दूसरे समुदाय के लोगों पर कांवड़ियों ने मारपीट करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। 12 कांवड़ियों ने थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी। थाना प्रभारी ने कांवड़ियों पर रिपोर्ट दर्ज करने का आश्वासन दिया। इसके बाद कांवड़िया जल लेने को रवाना हो गए।थाना हाफिजगंज के गांव दुआवट में अक्सर त्योहारों पर दोनों समुदाय के लोग आमने-सामने आ जाते हैं। कई बार तो दोनों पक्षों के बीच मारपीट भी हो चुकी है। बुधवार को गांव से महंत भगवत सरन के नेतृत्व में गांव से जल लेने के लिए कांवड़ियों का जत्था रवाना हुआ। महंत भगवत सरन ने बताया कि उनके साथ गांव के कांवड़िया लेखराज सागर, प्रेमपाल, भानूप्रताप, हेमशंकर के साथ करीब 45 लोगों का जत्था कछला गंगा घाट पर जल लेने गांव से पैदल पैदल जा रहा था।

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गांव के ग्राम सचिवालय के पास पुलिया पर पहले से बैठे दूसरे समुदाय के लोगों ने उनके जत्थे को रोक लिया। उनमें से एक जत्थे के बीच में घुस गया और कार्यक्रम में बांधा डालते हुए धमका कर बोला कि अगर भाजपा की सरकार न होती तो हम डीजे नहीं बजाने देते। महंत ने दूसरे समुदाय के लोगों पर कांवड़ियों से लाठी-डंडे से मारपीट करने व सनातन धर्म के लिए अभद्र भाषा प्रयोग करने का भी आरोप लगाय। नाराज कांवड़िया महंत के नेतृत्व में थाना हाफिजगंज पहुंच गए और उक्त लोगों पर रिपोर्ट दर्ज करने की मांग करने लगे । प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार ने कांवड़ियों को रिपोर्ट दर्ज करने का आश्वासन दिया इसके बाद वह जल लेने के लिए रवाना हो गए ।

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